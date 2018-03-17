Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda çok sevdiğim bir tatlı çeşidi var: Kemalpaşa tatlısı. İster üzerine tahin gezdirin, isterseniz kaymak... Hele ki Mustafakemalpaşa ilçesinden alınanlardan tadacak olursanız, lezzetinin gerçek bir efsane olduğunu keşfedebileceğiniz, şahane bir şerbetli tatlı bence.

Tamamen yöresel ve bizden kokan bu tip yemeklerin benim için anlamı çok büyük; en kısa zamanda gidip bizzat üretimini incelemeyi çok isterim.



TARİFİ HİÇBİR YERDE YOK



Bugün size Kemalpaşa tatlısı ile bir muhallebi hazırladım.

Aslında orijinal adıyla Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı demeliyiz çünkü bu leziz tatlı adını Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesinden almıştır. 1950'li yıllardan beri üretimi devam eden tatlı özel bir peynirle yapılmaktadır.

Aslında evlerde yapımının zor olmasının sebebi de budur. İçinde peynir olduğu için raf ömrü kısalmaktadır.

Bunun için ilçede tatlı; taze peynirle yapılmakta ve satılmakta, hazır paketler için iki kez fırınlanarak kavrulmaktadır.

Bu tatlının hamurunun tarifini internette çeşitli sitelerde görebilirsiniz. Bunların hiçbiri gerçek tarifi yansıtmaz çünkü bu tatlının peyniri özel üretilen bir peynirdir.



MUHALLEBİLİ HALİ



Ben ise bugün Kemalpaşa tatlısını üzerinde nefis bir muhallebi ile hazırladım, lezzeti ikiye katlandı, şerbetin ağırlığından eser kalmadı.

Kemalpaşa tatlısı yapılırken kullanılan peynir nasıl hazırlanır diye araştırdığımda gördüm ki süt, dev kazanlarda pastörize edilmekte ve peynire dönüştürülmekte.

Yaklaşık bir ton sütten 160 kilo tatlılık peynir elde edilmektedir.

Kazanlarda bu peynir, un, irmik ve yumurta ile hamur haline getirilerek şekillendirilmekte ve 320 derecelik fırınlarda 17 dakika pişirilmektedir.



EVDE YAPILABİLİR Mİ?



Evet, aynısı olmasa bile çok çok yakın bir lezzet ile yapılabilir. İki bardak un, iki adet yumurta, beş yemek kaşığı margarin, şekerli vanilin, yarım çay kaşığı kabartma tozunu karıştırarak bir hamur elde ediyoruz.

Yoğurduğumuz hamurlardan küçük parçalar alarak şekil verirken elimizi az miktarda unlamak, hamuru parmaklarımıza yapışmadan rahatça yuvarlamamıza yardımcı olacaktır. Hazırladığımız hamur parçalarını önceden ısıtılmış 180 derece sıcaklıktaki fırında 20 dakika boyunca pişiriyoruz.

İki bardak suya iki bardak şeker olacak şekilde şerbeti hazırlıyoruz. Limonun kabuğu ve suyunu da ekleyip bir taşım kaynatıyoruz. Şerbetin içerisine fırından çıkan hamurları teker teker bıraktıktan sonra her tarafının şerbeti iyice çekmesi sağlıyoruz.



KEMALPAŞALI TATLI



1 paket kemalpaşa tatlısı

5 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker



MUHALLEBİSİ İÇİN:

5 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

2 tepeleme yemek kaşığı un

7 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

Yapılışı: Öncelikle şerbeti hazırlayıp içine Kemalpaşalarını atıyoruz, üzerinde yazan dakika boyunca pişiriyoruz. Soğuyan Kemalpaşaları bir borcama diziyoruz. Muhallebisi için; vanilya haricindeki malzemelerin tamamını tencereye koyup karıştırıyoruz. Muhallebi koyulaşınca altını kapatıp vanilya ekliyoruz. Hazırladığımız muhallebiyi Kemalpaşaların üzerine döküp buzdolabında soğutuyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz.