Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda en organik gelenesel yiyeceğimiz yoğurda yer verdim. Mayaladığım yoğurtlar çok leziz oldu ve birini bal ile, diğerini pudra şekeri ile yedim. Bir kısmını ezdiğim meyvelerle karıştırıp meyveli yoğurt olarak tüketirken, geri kalanları bez bir torbaya koyup suyunu süzdürdüm ve süzme yoğurt olarak değerlendirdim. Her şeyin sağlıklısına ve doğalına yöneldiğimiz şu günlerde, evde yoğurt yapmanın ne kadar basit olduğunu göstermek istedim. Yoğurdun nasıl yapıldığını, en azından ne ile yapıldığını hepimiz biliyoruz. Sütün yoğurt haline dönüşmesi için eski yoğurt, maya görevi görüyor. Tarihe bakıldığında, 6 bin yıldır yoğurt üretilip tüketildiği tahmin ediliyor. Yoğurdun adı Türkçe'dir ve neredeyse tüm dillerde adı aynıdır. Yoğurt kelimesinin, ilk olarak Kaşgarlı Mahmut tarafından 'Divan-ı Lügati't Türk'te kullanıldığı tespit edilmiş. Osmanlı imparatorluğu döneminde de yoğurt oldukça değerliymiş ve saray mutfağının vazgeçilmez besin kaynağıymış.

VÜCUDA FAYDASI ÇOK

Sağlık için çok faydalı olan yoğurt; bakterileri, bağırsaktaki mikropları öldürüyor. Karaciğer ve cilt hastalıkları ile damar sertliği ve sinir hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kolesterolü de düşürüyor. Bugünlük benden bu kadar, hepinize afiyet olsun.

EV YAPIMI YOĞURT

1 lt. organik inek sütü

1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya 1 yemek kaşığı hazır yoğurt

Yapılışı: Sütü 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattığımız sütün ılınmasını bekliyoruz. Doğru ısıyı yakalamak için kontrol ederken parmağımızın yanmaması gerekiyor ancak bir sıcaklık hissetmeliyiz. Sütün ısısı istediğimiz noktaya geldiğinde, bir yemek kaşığı yoğurdun içine ılık sütten biraz döküp karıştırıyoruz. Daha sonra sütlü yoğurtlu karışımı ılık sütün içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerini iyice kapatıp kalın bir örtü, havlu ya da battaniye ile etrafını sarıyoruz. NOT: Sütü bir yemek kaşığı tereyağı ile de mayalayabiliriz.