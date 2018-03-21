Kakaolu fındık ezmesini sevmeyen yoktur; pankeklerin arasında, kızarmış ekmeğin üstünde bazen de kocaman bir kaşık mutluluk için her birimiz başvururuz canımız tatlı çektiğinde. İlla ki o kavanoz açılır ve kaşıklanır. Neden bizleri bu kadar mutlu ettiğini, neden onun yerine başka bir lezzet koyamadığımızı bilemeyiz. Tüm diyet programlarında kaçındığımız bu mutluluk, diyet boyunca kendini özletir. Çocuklar için de durum bundan farksız değildir. Kakaolu fındık kreması ödülüdür, tüm uslu duran çocukların. Ben seneler önce evde nasıl yapabilirim bu enfes lezzeti diyerek birçok deneme sonucunda bir reçete geliştirdim ve sonrasında bir daha İdilika'nın Mutfağı'na hazır satılan kavanozlardan hiç alma gereksinimi duymadım. İçinde ne olduğunu bilmediğim lezzetlere karşı önyargılı bir tabiata sahip olan ben raflarda sıklıkla gördüğüm o bir kavanoz mutluluğa karşı koyamıyordum, ta ki evde çok benzer hatta belki daha lezzetli formülünü keşfedene kadar.

MUTLULUK KAYNAĞI

Çikolata PEA içeriyor, yani sinir sistemini uyarıcı bir etkisi bulunuyor. Beyindeki serotonin seviyesini artırıyor ve mutluluk hissi veriyor. Ayrıca beyni rahatlatıp gevşettiği için endorfin salgılanmasına neden oluyor ve mutluluk veriyor. Neden daha çok mutlu olmayalım düşüncesinden hareketle, içine sütlü çikolata eriterek yaptığım kakaolu fındık kreması tarifini bugün sizlerle paylaşmaya karar verdim; mutluyum gururluyum.

EV YAPIMI KAKAOLU FINDIK EZMESİ

7 yemek kaşığı pudra şekeri

2 silme yemek kaşığı tam buğday unu

75 gr. tereyağı

4 silme tatlı kaşığı kakao

1 paket sütlü çikolata

8 yemek kaşığı süt

1 su bardağı fındık

1 yemek kaşığı toz şeker

2 paket vanilya

Yapılışı: Fındıkları rondodan çekiyoruz. Tereyağı, un ve şekeri tavada çok hafif kavuruyoruz. Soğuduktan sonra fındıkların üzerine ilave ediyoruz ve hepsini tekrar çekiyoruz. Süt ilave edip tekrar çekiyoruz. Ardından vanilya ve kakao ilave ediyoruz. Diğer yanda benmari usulü (kaynamış suyun içine oturtulan bir kasenin içinde) çikolatayı eritiyoruz. En son erimiş çikolatayı da ekleyip son kıvamını elde ediyoruz. Cam bir kavanozun içinde buzdolabında saklıyoruz.

PÜF NOKTASI

Çikolata kremasının kıvamı sulu olursa biraz daha fındık tozu, koyu olursa da biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Diğer yandan şayet elinizdeki fındıklar çiğ ise, teflon bir tavada fındıkları kavurup ardından bir bezin içinde ovuşturarak rondoda çekebilirsiniz.

KAKAONUN FAYDALARI NELER?

Antioksidan, magnezyum, demir, kalsiyum gibi birçok mineral ve vitamin barındıyor. Bu sebeple son derece besleyici.

Enerji, zindelik ve mutluluk verme konusunda kimse eline su dökemez. En yoğun enerji kaynaklarından biri olan kakaoyu bu sebeple sporcular protein tozlarının içinde ya da kakaolu süt olarak tüketirler.

Bitter çikolata kolesterol içermiyor. Sütlü çikolatada biraz kolesterol olması ise tamamen içeriğindeki sütten kaynaklıdır.