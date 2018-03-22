İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tam da bahar ruhuna uygun baklalı tarifler veriyorum. Tamamıyla Ege ve Akdeniz kokan bir besin olan bakla, şifalı ve faydalı gıdaların başında geliyor. Düşük kalorili olması, kalp sağlığını koruması, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasından dolayı sofralarımızda göz bebeğimiz olması gereken bir sebzedir bakla. Bakla, taze olarak tüketilebileceği gibi, taze bakla tanelerinin kurutularak elde edilen kuru bakla da yemeklerin çeşitliliğini artırır.

Yeşil olan taze baklanın enfes zeytinyağlı yemeği olur ve yanında olmazsa olmaz arkadaşı sarımsaklı yoğurttur.

Ayrıca kuru baklayı da en çok fava olarak tüketiriz, İtalyan mutfağında favadan çorbası bile yapılır. Yine Türk mutfağında taze bakladan da çorba yapan mutfak kültürleri bulunuyor.

Eski Roma ve Yunan dönemlerinden beri yetiştirilen efsanevi sebze baklanın, hemen her dönemde mutfak kültürlerinde bir şekilde yeri olmuştur.



BESLEYİCİ ÖZELLİĞİ

Besin değeri bakımından zengin olan bakla; karbonhidrat ve lif içerir, aynı zamanda A, B, B2 ve C vitaminleri de barındırır. Bakla, aynı zamanda çok güçlü bir protein kaynağıdır. Ayrıca içinde bulunan lif, kilo vermeye de yardımcı olur.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

BAKLALI SARMA

1 su bardağı iç bakla

Salamura yaprak

1 su bardağı ince bulgur

3 adet kuru soğan

1 demet maydanoz, dereotu

2 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı biber salçası

1 adet soğan

Sıvı yağ

Yapılışı: Öncelikle baklayı bir gece önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün kabuklarını soyarak minik minik doğruyoruz. İncecik doğranmış soğan, bulgur, bakla, salça, nane, maydanoz, dereotu, pul biber ve karabiberi karıştırıyoruz. Salamura yaprakların her birinin içine bir tatlı kaşığı iç harçtan koyarak sarıyoruz. Ayrıca bir adet soğan ve dört büyük domatesi rendeleyip tuz, karabiber ve sarımsak ekleyip dolmaların üzerine döküyoruz.

PÜF NOKTASI

İç harcı hazırladıktan sonra yarım saat kadar bekletirseniz bulgur iyice ıslanır, böylece daha homojen hale gelir.

İÇ BAKLALI ENGİNAR

6 adet çanak enginar

Yarım kg. iç bakla

2 adet limon

Tuz

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı un

Dereotu

Yapılışı: Enginar çanaklarını limonlu suda bekletiyoruz, ardından iç kısımları alta gelecek şekilde tencereye diziyoruz. Üzerine doğradığımız soğanları, zeytinyağını, tuzu ve şekeri koyup un serpiyoruz. Enginarların üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Diğer yandan baklaları haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Enginarlar pişince baklaları da içine atıp 15 dakika daha pişiriyoruz. Enginarı ters çevirip servis tabağına dizip üzerine baklaları döküyoruz, dereotu ile süsleyerek servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz arpacık soğan kullanabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA

1 kg. taze bakla

1 demet taze soğan

Unlu, limonlu su

Zeytinyağı

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı: Bir kaseye su koyup içine dörtte bir limon ve bir kaşık un koyuyoruz. Taze baklaları küp küp doğrayıp bu suyun içine atıyoruz. Taze soğanları minik minik doğruyoruz. Bir tencereye zeytinyağı koyuyoruz, üzerine soğanları döküyoru. Unlu limonlu suyun içinden kevgirle aldığımız baklaları üzerine koyuyoruz. Tuz ilave edip kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Bol dereotu ve sarımsaklı yoğurt ile servis ediyoruz.