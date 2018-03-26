İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Bodrum'dayız...

Türkiye'nin en büyük lezzet buluşması Bodrum Acı Ot Festivali, hafta sonu gerçekleşti.

Festival süresince Ortakent köy içinde yer alan iki meydan ve ana cadde trafiğe kapatıldı. Yerli üreticilerin topladığı doğal otlar (Acı ot, baldıran, deli kenker, turp, tilkişen, ada marulu) ve yöresel ürünlerin yanı sıra, Bodrum'a özel birçok gizli kalmış yöresel tat ziyaretçilerle buluştu. Bu lezzetlerden bazıları şöyleydi:

Deli kenker dolması

Külür

Çetimek pidesi

Havanda incir-çetimek

Mart mantarı kavurması

Sakızdırık köftesi

İlabada dolması

Lokum pilavı Festival süresince ziyaretçiler;

Bodrum yarımadasında yerli üreticilerin ürettiği sütten çökelek peynirine, zeytinyağından sabuna kadar özenle seçilmiş birçok doğal ürünlere ulaşma imkanı buldu.

Ayrıca festivalde; kültürel değeri olan, el işi yöresel kıyafetler ve hediyelikler de sergilendi.

TAMAMEN ORGANİK

Tüm gün boyunca açık olan festival alanında çeşitli yöresel eğlence ve şovlar da gerçekleşti.

Hiçbir ticari amaç gütmeden, tamamen bölgenin yeme-içme kültürünü tanıtmayı hedefleyen tam organik bir ot festivaline katıldım ve çok etkilendim. Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

YUMURTALI ACI OT

1 bağ acı ot

1 adet kuru soğan

3-4 adet taze soğanın yeşil kısımları

2 adet yumurta

Sıvı yağ

Tuz

Pulbiber

Karabiber

Yapılışı: Önce acı otları bol suyla yıkıyoruz. Sonra en ucundan başlayarak elimizle kırıyoruz. Sapına geldiğimizde çıt diye kırılmayan kart kısımları atıyoruz. Ardından soğanları doğrayıp soteliyoruz. Soğanların rengi dönünce acı otları ekliyoruz. Kısık ateşte iyice yumuşayana kadar, arada bir tahta kaşıkla karıştırarak pişiriyoruz. Ancak çok sık karıştırmamaya çalışıyoruz. Piştikten sonra tuz, iki yumurta, pulbiber ve karabiber ekliyoruz. Yumurtalar pişince altını kapatıyoruz.

GAMBİLYA FAVASI

1 su bardağı gambilya

1 adet orta boy soğanın yarısı

Yarım limon kabuğu

1-2 diş sarımsak

1/4 demet dereotu

1 yemek kaşığı tuz

3 su bardağı su

Yapılışı: Gambilyayı iki kez yıkayıp süzüyoruz. Soğanı ve limon kabuğunu ince ince kıyıyoruz. Ardından gambilya, soğan ve limon kabuklarını tencereye alıyoruz. Üzerine tuz, zeytinyağı ve su ilave edip kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra gambilyalar pişip ezilinceye kadar 3 dakikada bir çırpıyoruz. Püre haline getirdiğimiz favayı ince tel süzgeçten geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ve ezdiğimiz sarımsağı isteğe göre ilave edip karıştırıyoruz. Ardından cam fırın kabına döküp soğutuyoruz. Oda sıcaklığına gelen favayı buzdolabında bekletip soğuk servis yapıyoruz.

LOKUM PİLAVI

200 gr. az yağlı kıyma

1 diş sarımsak

1 adet orta boy soğan

Bir tutam pulbiber

50 gr. tereyağı

Bir tutam karabiber

400 gr. pilavlık lokum

Yapılışı: Lokum erişteleri, makarna haşlar gibi, kaynamış hafif tuzlu suda dört-beş dakika haşlayıp süzüyoruz. Ayrı bir tavada kıyma, soğan ve sarımsağı kavuruyoruz, ardından baharatları ekliyoruz. Haşladığımız erişteleri kıyma sosunun üzerine döküp karıştırıyoruz ve sıcak olarak servis ediyoruz.