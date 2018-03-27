İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Bodrum Acı Ot Festivali tezgahlarından görünce aşka geldiğim şevket-i bostanlı tariflere yer veriyorum. Şevket-i bostan; öncelikle Ege bölgesinde çokça bulunan ve Ege mutfak kültüründe çok sevilen dikenli bir bitkidir. Bitkinin havuca benzeyen bir kökü vardır. Kökün etrafında ise dikenli yeşil yaprakları mevcuttur. Çoğu zaman ayıklanmış olarak satılsa da esas maharet, şevket- i bostanı ayıklamaktır.



NASIL AYIKLANIR?

Öncelikle, bir kasede limonlu su hazırlıyoruz. Daha sonra ellerimize mutfak eldivenlerimizi geçirip bıçakla köklerle yaprakları ayırıyoruz. Sağlam olan yaprakları geniş bir yere alıp üzerine bolca su döküyoruz ve bir yemek kaşığı sirke ilave ediyoruz. Bu şekilde toprağın dibe çökmesini sağlıyoruz. Ardından kökleri temizlemeye başlıyoruz. Kökleri temizlerken önemli olan üzerindeki kahverengi katmanı soymaktır. Dıştaki katmanı kazıdıktan sonra kökü ortadan ikiye kesiyoruz.

Ortasında odunsu bir yapının bulunduğunu göreceğiz. Bu odunsu kısmı da çıkarıp kalan beyaz kısımları dilimleyerek limonlu suya atıyoruz. Topraklar temizleninceye kadar üç-dört su yıkıyoruz. Şevket-i bostan, çoğunlukla Giritliler tarafından kuzu etiyle tüketilir. Ancak ıspanak gibi pirinç ile pişirildiği de görülür. Sarımsaklı yoğurtla meze gibi sunulabildiği gibi, rengarenk salatası da yapılabilir. Kuzu etli şevket-i bostan, Girit mutfağına özgü çok lezzetli bir yemektir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

KUZU ETLİ ŞEVKET-İ BOSTAN

Yarım kg. şevket-i bostan

250 gr. kuşbaşı kuzu eti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

5 su bardağı sıcak su

TERBİYESİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Öncelikle şevket-i bostan köklerini yıkayıp doğruyoruz ve limonlu suda bekletiyoruz. Kuşbaşı kuzu etlerini önce suyunu salıp sonra çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Soğanı doğrayıp zeytinyağı ile birlikle etlerin üzerine ilave ediyoruz. Ardından süzdüğümüz şevket-i bostanları ilave ediyoruz. Etler iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. Diğer yandan terbiyesini iyice çırpıp hafif hafif ılıtarak yemeğe ilave ediyoruz. Bir taşım kaynatıp servis yapıyoruz.

PÜF NOKTASI

Yumurta sarısı, limon suyu ve unla yapılan terbiye olmadan ve kuzu eti ilavesi yapmadan da servis edebilirsiniz.

ŞEVKET-İ BOSTAN SALATASI

Yarım kg. ayıklanmış şevket-i bostan

2 adet kırmızı etli biber

Yarım demet taze soğan

Yarım demet maydanoz

TERBİYESİ İÇİN:

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Şevket- i bostanın beyaz köklerini haşladıktan sonra doğruyoruz. Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Sos malzemesini iyice çırpıyoruz. Salata ile sosu karıştırıp servis ediyoruz.

YOĞURTLU ŞEVKET-İ BOSTAN

1 kase dolusu ayıklanmış şevket-i bostan

2 yemek kaşığı kurutulmuş domates

Sarımsaklı yoğurt

Pul biber

SOSU İÇİN:

1 adet limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Şevket-i bostanları iyice haşlıyoruz ve doğruyoruz. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda bekletip yumuşatıyoruz, ince ince doğruyoruz. Sos malzemesini iyice çırpıp şevket-i bostan ve kurutulmuş domateslerle buluşturuyoruz. Pul biber ile lezzetlendiriyoruz. Sarımsaklı yoğurtla servis ediyoruz.