Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, yazın kuruttuğumuz, iplerle mutfaklarımıza astığımız kurutulmuş sebzelerden yapılabilecek yemeklere yer verdim.

Yaz sebzeleriyle yapılan yemeğin lezzeti ve kokusu başkadır. Kışın da bu sebzeleri bulmak mümkün olsa da zamanında yetişen sebzelerin yerini asla tutmaz.

Bu sebeple yazın patlıcan, domates, biber, kabak, bamya gibi birçok sebzeyi kuruturuz. Hazır olarak bildiğimiz yerlerden satın alabiliriz ama en güzeli kendi evimizde yaptığımız değil midir? Çünkü hangi şartlarda nasıl kurutulduğunu bilmiyoruz.

Kurutulmuş sebze deyince hemen aklımıza kuru biber patlıcan dolması ya da kurutulmuş domates geliyor.

Oysa ki kurutulmuş sebzelerden yapılan tencere ve fırın yemekleri de muazzamdır.

Kurutulmuş sebzelerin içine sarımsaklı süzme yoğurt ilave edilmesi ile elde edilen enfes mezelerin tadını ise anlatmaya bile gerek yok. Benim en sevdiğim kurutulmuş biberle yapılan meze, hiç şüphesiz acısıyla nam salan atom mezesi. Çoğunlukla orijinal haliyle yapmayı tercih ediyorum ancak közlenmiş patlıcanla da yapan birçok restoran mevcut. İçine rendelenmiş yeşil elma koyduğumuz zaman, elmanın taze ve hafif ekşimsi tadı sarımsak ve acı ile birleşiyor ve mükemmel bir birleşim oluyor.



ENFES BİBER MEZELERİ



Diğer yandan Denizli'ye has çok popüler bir meze olan biber tatarı da kızarmış patatesler ile birlikte enfes ve çok iştah açıcı oluyor. Biber tatarının üzerine bazen sarımsaklı sirkeli domates sos döktüğüm de oluyor. Ama yazdan kalma önceden hazırladığım konserve domateslerim varsa ancak böyle bir sos işine girişiyorum.

Bence yaz domatesinin tadını ve kokusunu bu mevsim yakalamamız başka şekilde mümkün değil.

Bugünlük benden bu kadar. Mutfak aşkı başka bir aşk; bu aşkı içinde hisseden hepinize selam ve sevgilerimle...



FIRINDA SOSLU KURUTULMUŞ SEBZELER



1 kase kurutulmuş patlıcan

1 kase kurutulmuş domates

1 kase kurutulmuş kırmızı biber

1 adet büyük boy soğan

2 adet patates

3 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

3 diş sarımsak

Karabiber

Pul biber

Yapılışı: Öncelikle kurutulmuş patlıcan, domates ve biberi tencerede haşlıyoruz. Yumuşadıktan sonra süzgece koyup süzülmesini bekliyoruz. Patatesleri halka halka doğrayıp kızartıyoruz. Yarım halka doğradığımız soğanları ve rendelenmiş sarımsağı yağda kavuruyoruz ve biber salçasını ekliyoruz. Salça da kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesi ekleyerek biraz pişiriyoruz. Fırın kabının en altına patatesleri diziyoruz, üzerine haşladığımız sebzeleri ve üzerlerine sosu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



Püf noktası

İsterseniz patatesleri kızartmadan da direkt fırın kabına dizebilirsiniz, ya da sos malzemesini önceden pişirmek yerine çiğ olarak koyup hepsini fırınlayabilirsiniz.



ATOM MEZESİNİN ORİJİNALİ



1 adet yeşil elma

1 su bardağı süzme yoğurt

Tuz

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 avuç kurutulmuş Arnavut biberi

Yapılışı: Yeşil elmanın kabuğunu soyup rendeliyoruz. Sarımsakları da rendeliyoruz ve çok az zeytinyağı ilavesi ile süzme yoğurt ile karıştırıyoruz. Tereyağını içine biraz zeytinyağı ilavesi ile eritiyoruz. Arnavut biberlerini parçalıyoruz. Kızgın yağın içinde çok az çeviriyoruz ve yağıyla birlikte elmalı sarımsaklı süzme yoğurdun üzerinde gezdirerek servis ediyoruz.



BİBER TATARI



500 gr. kurutulmuş kırmızı biber

2 adet patates

1 bardak sıvı yağ

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı: Kurutulmuş kırmızı biberi haşlayıp çekirdeklerini ayıklıyoruz ve ikiye kesiyoruz. Patatesleri soyup dilimliyoruz ve kızartıyoruz. Haşladığımız biberleri de kızartıyoruz. Tabağa önce sarımsaklı yoğurdu yayıyoruz ve üzerini kızarttığımız biberlerle kapatıyoruz. Biberlerin de üzerine kızarmış patatesleri diziyoruz ve servis ediyoruz.