İdilika'nın Mutfağı'nda bugün uzun zamandır sizinle tanıştırmak istediğim bir şef var. Onun mutfağına misafir olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kimse alınmasın, kırılmasın; benim için Türkiye'nin en iyi şefi Fatih Alkan ve onun müthiş ekibidir. Onunla tanışmam, bundan 1.5 ay öncesine dayanıyor. Kuzenimin eşi Alpan da benim gibi damağına çok düşkün, lezzet hafızası epey gelişmiş birisidir. "İdilika mükemmel bir mutfak keşfettim, çok özel yemeklerin peşinde bir ekip, seni mutlaka tanıştırmak istiyorum" diyerek beni Fatih ile tanıştırdı. Ailemize özel hazırladığı deniz mahsüllerinden oluşan mönünün güzelliğini anlatacak kelimeler bulamam desem yeridir. Onun yaptığı yemeklere güzel ya da özgün demek çok yetersiz bir tanım ve ona haksızlık olacaktır emin olun. Fatih'in mutfağının adı bence aşk ve tutku kelimeleri ile ifade edilebilir, çünkü o mutfağı ile büyük aşk yaşayan, hayatının her anına bu tutkuyu taşımış, işini aşkla yapan çok özel bir yetenek.

SOSYALLEŞMENİN LEZZETLİ HALİ

Alaçatı'daki Zio Beach'i, İzmir'in meşhur Öküz'ünü bilenler bilir. Onun başında olduğu ve başarısız olan hiçbir proje olmadığı gibi, şimdi de bu leziz yemekleri hazırlayacağı, Sosyal Bistro isimli projesi hayata geçmek üzere. Sosyal Bistro'da ömrünüzde yiyip yiyebileceğiniz en müthiş ve farklı pizzalar, makarnalar ve sürpriz lezzetler yer alacak. Bir an evvel açılmasını, kendisi kadar ben de heyecanla bekliyorum, çünkü başarılı olacağına inancım tam. İlk tadışta aşk gibi bir lezzet deneyimi istiyorsanız, Fatih Alkan ve ekibini takip edin derim. Ben de hayranı olduğum bu şeften hepinizin evlerinde kolaylıkla yapacağı iki pratik tarif almayı başarabildim. Bugünlük benden bu kadar. Bu arada bugün onun doğum günü, ben de nacizane bir doğum günü hediyesi vermek istedim. Mutlu, lezzetli yaşlar şefim; ailen ve mutfağın ile en güzel günler senin olsun. İyi ki varsın. Tarifler için çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İyi pazarlar...

KABAKLI KARİDESLİ PENNE

Yarım paket penne makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 dal taze biberiye

100 gr. çimçim karides

1 adet kabak

2 adet domates

1 avuç çeri domates

Tuz

Karabiber

Varsa balık suyu

SERVİS İÇİN

Maydanoz

Taze fesleğen

Yapılışı: İşleme başladaman önce makarna haşlama suyuna tuz atın. Penne makarnayı haşlamaya başlayın. Pişme süresi 8-10 dakikadır. Makarna pişerken bir yandan da suyun hazırlığını yapacağız. Isınmış tavaya zeytinyağı ve tereyağını eritin. Erittikten sonra bir diş sarımsağı tavaya koyup çevirin. Ardından bir dal biberiye ilave edin. Beraber lezzetini saldıktan sonra ikinisini de tavadan alın. Daha sonra tatlandırılmış yağın içine karidesleri atın ve pembeleşinceye kadar kavurun. Kabakları ilave edin. İki tane olgun domatesi doğrayıp ilave edin. Dört adet çeri domatesi ikiye bölüp tavaya ekleyin. İçerisine 100 ml. yani bir kepçe balık suyu, yoksa normal su ilave edip beş dakika kaynatın. Tatlandırmak için beş tur değirmen karabiber çekin, bir çay kaşığı tuz ilave edip karıştırın. Sosumuz hazır. Az pişirdiğimiz makarnamızı sosumuz ile harmanlayıp dilerseniz ince kıyılmış fesleğen ve maydonozla servis edebilirsiniz.

SOMON FÜME SALATA

1 paket maskolin yeşillik ya da 1 kase mevsim yeşilliği

1 avokado

1 paket somon füme

1 küçük konserve bebek mısır

4 ince dilim parmesan peyniri

SOS İÇİN

Zeytinyağı

Limon

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Yeşillikleri geniş bir kaba aldıktan sonra zeytinyağı, limon, tuz ve karabiber ile hazırladığınız salata sosu ile harmanlayın. Salatayı servis edeceğiniz tabağa yeşillikleri koyup sekiz eşit dilim şeklinde kestiğiniz avakadoyu ekleyin. Füme somon dilimlerini ekledikten sonra bebek mısır, çeri domates ve parmesan ile sunumunuzu tamamlayın.