Herkese merhabalar. Gün geçmiyor ki İdilika'nın Mutfağı size Bodrum'daki bir festivalden söz etmesin. Ne mutlu ki, Ege Bölgesi'ndeki ot mevsimi, festivallerle tanıtılmaya devam ediyor. Bodrum'da Mart ayı boyunca düzenlenen ot festivallerinin sonuncusu Halikarnas Ot Festivali oldu. Kumbahçe Mahallesi'nde düzenlenen festivalde ağırlıklı konu, Girit yeme kültürü ve tarihi oldu. Ben de Giritli olduğum için bizzat oradaydım. Rahmetli babaannemin yaptığı kaliçunyaları, kalburabastı ve galaktoburekoları görünce duygulanmadım desem yalan olur. Muhtarına kadar Giritli olan şirin mi şirin Kumbahçe Mahallesi'nde sahil boyunca bir çok stand kuruldu. Ege otlarının ve kültürünün tanıtılması amaçlanan bu festivallerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hepsini tek tek tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Alaçatı Ot Festivali'nden sizlere el sallamak üzere yola çıkıyorum.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

NOT: Giritliler tatlı lor yerine yöresel peynirleri olan mizitra peynirini kullanırlar.

KALİÇUNYA (KALİTSONİA)



1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım paket toz maya

Alabildiği kadar un

İÇ MALZEME:

400 gr. tatlı lor

1 tatlı kaşığı tepeleme tarçın

1 çay bardağı toz şeker

Yapılışı: Önce ılık sütte maya eritilir diğer malzemeler ve alabildiğine un karıştırılıp ekmek hamuru kıvamında bir hamur yapılır. 20 dakika dinlendirilir. Tatlı lor, tarçın, toz şeker ayrı bir yerde karıştırılır. Hamurlar yumurta büyüklüğünde parçalara ayrılıp elle yassılaştırılarak ortasına bir çorba kaşığı iç malzeme konur, dört kenarı zarf gibi kapatılır. Üzerine yumurta sarısı sürülerek 180 derece önceden ısıtılmış fırına verilir.

LORLU TATLI BÖREK (GALAKTOBUREKO)

16 adet hazır baklava yufkası

ARASINA SÜRMEK İÇİN:

150 gr. eritilmiş tereyağı

HARÇ İÇİN:

Yarım kg. tatlı lor

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı tarçın

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için toz tarçın

Yapılışı: Öncelikle harcını hazırlamak için; tatlı lor, toz tarçın ve şekeri bir kasede karıştırıp kenara alıyoruz. Ayrı bir yerde iki adet baklava yufkasını, arasına tereyağı sürerek üst üste yerleştiriyoruz. Daha sonra ortadan ikiye katlıyoruz. Yufkanın dar olan kısımlarına harcı pay edip önce iki yanda kalan kenarları hafif içe doğru katlıyoruz, daha sonra sigara böreği gibi sarıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet için şeker ve suyu kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyip ılınmasını bekliyoruz. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdiriyoruz ve tarçınla süsleyerek servis ediyoruz.

NOT: Lorlu tatlı böreğin arasına lorlu krema da koyabiliriz. Giritliler böylesinin adına süt böreği der, Laz böreğininin tıpkısının aynısı olur.

KALBURABASTI (MELOMAKARUNES)

2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 kase ceviz içi

ŞERBETİ İÇİN :

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3 damla limon suyu

Yapılışı: Zeytinyağı ve yoğurdu çırpıyoruz. Kulak memesi kıvamına gelecek kadar un ve sonrasında kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Hamurdan parçalar koparıp avuç içinde açıp ortasına bir çay kaşığı ceviz içi koyuyoruz. Rendenin iri tarafının üstünden geçirerek rulo şeklinde sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Bir yandan da şerbeti hazırlıyoruz. Kalburabastılar, fırından çıkınca ılınmasını bekliyoruz. Üzerine ılık şerbeti dökerek çekmesini bekliyoruz.

PÜF NOKTASI

Giritli akrabalarımızdan biri hamuru yoğururken içine bir miktar irmik atıyor. Bence benim annemin yaptığı daha güzel olsa da irmikli hamur da gayet güzel oluyor.