İdilika'nın Mutfağı'nda bugün pek de alışkın olmadığımız tarzda muzlu tariflere yer veriyorum.

Çikolata parçalı muzlu kurabiye yapma kültürü Amerikan mutfağında sıkça rastladığımız bir şeydir; ancak benim bugün size anlatacağım tarif onların aksine nişasta bazlı bir kurabiye. Kıvamı un kurabiyesi gibi. Bu ölçüden orta boy 40 adet kadar kurabiye elde edebiliyoruz.



ÇITIRDAYAN MUZLAR

Bu kızarmış muz tarifi benim çok sevdiğim bir tarif. Çoğunlukla Uzakdoğu esintili sofralarda tatlı olarak sunduğum bu tatlı çeşidi; sıcacık, hafif şekerli tadı ve üzerine gezdirdiğim pekmezle kaymaklı dondurma sayesinde şaha kalkan, bulundukları sofraları unutulmaz kılan, bugüne sır gibi sakladığım reçetesiyle yakınlarımın hep merak konusu olan lezzet şöleni. Aynı ölçü ile elma, armut da kızarttığım oluyor ama muz kızartmasının hafifliği, diğerleri ile kıyaslanamaz derecede.

Muzlu tatlılarda yine mangalda pişirilen bir tanesi var ki, aklıma gelmişken onun da tarifini yazayım. Bir muzu ortadan yarıyoruz ve içine bitter çikolata parçaları batırıp folyo ile sarıyoruz. Mangal közünün arasına atıyoruz; çıkarttığımızda çok pratik harika çikolatalı muz tatlısı hazır oluyor. Kadayıfa sarılı ya da dışı herhangi başka bir pane harcı ile panelenmiş muzların daha ağır olduğunu ve şerbeti tuttuğunu düşünüyorum ancak çıtırdayan muzları deneyince kızarmış bir meyve yiyor hissi yaşamayacaksınız. Yorumlarınızı bana yazarsınız artık, bekliyorum.

Bugünlük benden bu kadar, ben yeni reçeteler hazırlarken siz de bu tarifleri denersiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



MUZLU TARÇINLI KEK



2 adet muz

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 vanilya

1 kabartma tozu



ÜZERİ İÇİN:

Bir avuç bebe bisküvisi

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Yapılışı: Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Zeytinyağı, Hindistan cevizi, süt ve yoğurdu ekliyoruz, çırpmaya devam ediyoruz. Un, tarçın, vanilyayı eledikten sonra kek karışımımızın içine ilave ediyoruz. Kek kalıbını yağladıktan sonra kek harcının yarısı döküyoruz. Bir muzu dilimleyip aralarına serpiyoruz. Harcın diğer yarısını döküyoruz ve kalan diğer muzu üzerine dilimliyoruz. Bebe bisküvilerini batırıyoruz ve Hindistan cevizi serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişiriyoruz.



ÇITIRDAYAN MUZLAR



2 adet yumurta

1 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı süt (kıvam verebilmek için)

4 yemek kaşığı pekmez

5 adet muz

Kızartmak için ayçiçek yağı



SERVİS İÇİN: Kaymaklı dondurma

Yapılışı: Yumurta, un, pudra şekeri ve pekmezi çırpıyoruz. Kek hamuru kıvamını bulana kadar azar azar süt ilave ediyoruz. Muzları bu karışıma batırıp kızgın yağda kızartıyoruz. Kızarmış muzların üzerine kalan pekmezi gezdirip dondurma ile servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Pekmez yerine bal da koyabilirsiniz çok yakışıyor.



MUZLU BİSKÜVİ



125 gr. margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket muzlu puding

300 gr. nişasta

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu ve vanilya

1 adet muz



Yapılışı: Muzu eziyoruz ve diğer malzemelerle birlikte yoğuruyoruz. Şekil verip önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Hamur çok yumuşak olursa, yoğururken biraz un ekleyebilirsiniz. Diğer yandan şayet muz yoksa sadece muzlu puding de muz aroması için yeterli oluyor