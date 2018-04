İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli ancak şık ve farklı bir mönüyü nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyorum. Çok kolay bulabileceğiniz malzemeler ile ekonomik olarak kendinizi zorlamadan davet sofraları hazırlayabilir, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Davet mönüleri, temelde birkaç dinamiğe ihtiyaç duyar. Çorba ya da bir başlangıç, ardından ana yemek ve ona eşlik eden beğendi, pilav ya da garnitür ve en son olarak da tatlı... Bu sayı elbette çoğalabilir; konsepte bağlı olarak başlangıç yemeği, zeytinyağlı bir yemek, börek ya da fazlası ile çeşitlendirilebilir. Ancak şunu unutmamamız gerekir ki; misafirlerimiz de bizler gibi bir midesi vardır ve bir öğünde yiyebilecekleri yemek miktarı sınırlıdır. Ben bugün misafirlerim için evdeki süzme yoğurttan çorba, ana yemek olarak da tıpkı bir hünkar beğendi tadında ancak bu defa tavuklu olarak hazırlanan bir lazanya ve tatlı olarak da portakal aromalı bir sütlaç hazırladım.

EVDEKİ YOĞURTTAN ÇORBA

?Buzdolabınızda bulunan süzme yoğurtla şahane bir çorba hazırlayabilirsiniz. Üzerine ister çam fıstığı kavurup koyun, ister badem. Tadınca nefis bir çorbayla tanışacağınıza eminim.

TAVUKLU LAZANYA

?Bilirsiniz ki lazanya; güzel bir bolonez sos, akışkan bir beşamel sos ile bolca mozarella ve parmesan peyniri ister. Ancak ben iç malzemesini biraz değiştirip beşamel yerine patlıcan beğendi, bolonez yerine ise tavuk sote hazırladım; sonuç gerçekten inanılmaz oldu. Ama sakın lazanyaları önceden haşlamayın; çünkü o zaman su böreği gibi hamur hamur oluyor.

TAVUKLU BEĞENDİLİ LAZANYA



1 kavanoz közlenmiş patlıcan

1 kaşık un

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı süt

Tuz

TAVUK SOTE İÇİN:

400 gr. sotelik doğranmış tavuk göğüs eti

2 adet biber

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası

2 adet domates

Ayçiçek yağı

2 diş sarımsak

LAZANYA İÇİN:

1 paket lazanya

500 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

1 kase parmesan peyniri

1 avuç bayat ekmek kırıntısı

Yapılışı: Tavuk eti, kendi halinde suyunu bırakıp çekene kadar pişirilir. Ardından sırasıyla soğan, sarımsak, salça ve domates eklenerek sotelenir. Beğendi için; bir kaşık tereyağı eritilir, içine un ilave edilerek kavrulur. Ardından közlenmiş patlıcan eklenir, hafif kavrulunca yavaş yavaş süt ve Hindistan cevizi ilave edilir. Lazanyalar çiğ olarak fırın kabına bir kat dizilir. Üzerine beğendi, onun üzerine tavuk sote ve kaşar peyniri eklenir. Aynı işlem tekrarlanarak kat kat dizilir. En son katın üstüne parmesan peyniri ve bayat ekmek kırıntıları serpilir. 185 derecede ısıtılmış fırında pişirilir.

SÜZME YOĞURT ÇORBASI



200 gr. süzme yoğurt

150 gr. iyice ufalanmış ekmek içi

Et suyu

Tuz

ÜZERİNE:

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Dolmalık fıstık

Yapılışı: Süzme yoğurt ve ekmek içi bir kaba koyulup karıştırılır. Homojen bir kıvam alana kadar yarım saat arayla karıştırılır. İyice karıştığı anlaşıldığı zaman üzerine kaynatılan et suyu eklenir. (Yoğurt kesilmemesi için et suyunu yavaş yavaş yoğurtlu harca yedirilir.) İyice karıştırarak çorba kıvamına getirilir. Üzeri için eritilmiş tereyağında fıstıklar kavrulur. Ocağı kapadıktan sonra kırmızı toz biber eklenerek çorbaya dökülür.

PORTAKALLI SÜTLAÇ

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı toz şeker

Yapılışı: Pirinçleri suyun altına tutup yıkıyoruz, daha sonra bir su bardağı suda haşlamak için derin bir kabın içine alıp ocağın üzerine koyuyoruz. Hafif diri kalacak şekilde haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre sütü yavaş yavaş ekliyoruz, sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Altını kapatıp rendelenmiş portakalın kabuğunu ekliyoruz. Güveçlere veya kaselere paylaştırarak servis ediyoruz.