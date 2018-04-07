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İDİL ÇİMRİN
07 Nisan 2018, Cumartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Orijinal Trabzon lezzetleri

Yaylaları, uçsuz bucaksız ormanları ve sayısız doğal güzelliğinin yanı sıra tarihte önemli bir yeri olan, güçlü ve özel insanların şehri 'a konuk oluyorum bugün... Tarıma elverişli alanları kısıtlı olan, hayat şartlarının insanları zorladığı, çetin yamaçları ve engebeli kıyılarıyla 'in incisi Trabzon... Karadeniz mutfağı da, insanları kadar orijinal. Hamsi, mısır, karalahana, fasulye ve fındıktan, ne kadar lezzetli yemek üretilebilirse üretmişler. Üstelik bunların ünü tüm Türkiye'ye yayılmış. Bugün size Trabzon'a ait üç lezzetten bahsedebildim ancak Trabzon, bu köşeye sığamayacak kadar geniş ve nev-i şahsına münhasır bir mutfağa sahip.

HAMSİKÖY SÜTLACI

2.5 lt. süt
1 kase pirinç
2 su bardağı toz şeker
1 yumurta
1 çimdik tuz
ÜZERİ için: 1 su bardağı fındık kırığı

Yapılışı: Yayvan bir tencereye bir miktar su koyuyoruz. Bir kase pirinci ilave edip ocağın üzerinde haşlamaya bırakıyoruz. Kaynama işlemi biten pirinçlerin üzerine 2.5 litre sütü ağır ağır ekliyoruz. Koyulaşmaya başladıktan sonra tuz ve şekeri ilave ediyoruz. Kıvamı oluştuktan sonra güveçlere paylaştırıyoruz. Biraz sütlaçtan ilave ederek yumurtanın sarısını inceltiyoruz. Ardından güveçlere paylaştırıp fırın tepsisine diziyoruz. Tepsiye bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fındık kırıkları ile süsleyerek servis ediyoruz.

SEBZELİ MISIR EKMEĞİ

Yarım kilo mısır unu
1 su bardağı un
Pırasa
Ispanak
Kabartma tozu
Tuz
1 çay bardağı sıvı yağ
Sıcak su

Yapılışı: Pırasa ve ıspanağı iyice yıkayıp ince ince doğruyoruz. Bir kasenin içinde mısır unu, un, tuz ve kabartma tozunu sıcak su ile yoğuruyoruz. Doğradığımız sebzeleri de içine katarak ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamuru kek kalıbına yayıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derecedeki fırında üzeri kızarana kadar iyice pişiriyoruz

HAMSİ KUŞU

1 kg. hamsi
Yarım demet maydanoz
Dereotu
Taze soğan
2 tatlı kaşığı kuru nane
Tuz
Bulamak için:
2 kase mısır unu
Kızartmak için ayçiçek yağı

Yapılışı: Maydanoz, taze soğan ve taze naneyi ince ince kıyıyoruz. Hamsi dışında tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğuruyoruz. Hamsilerin kılçıklarını çıkarıp fileto şeklinde açıyoruz. İki adet hamsiyi avuç içimizde yan yana yerleştiriyoruz. Üzerine iç malzemesinden koyup bir adet hamsiyle üzerini kapatıyoruz. Hafifçe çevirerek sıkıştırıyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz.

Püf noktası
Üç hamsiyi avucunuzun içinde kapatmak zor olursa, daha pratik olsun diye yapılan dört hamsili formülü deneyin. Bunu; iki hamsi altta, malzeme arada, iki hamsi de üzerini örtecek şekilde yapabilirsiniz. Böylece kapatması daha kolay olacaktır.

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