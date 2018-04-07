Yaylaları, uçsuz bucaksız ormanları ve sayısız doğal güzelliğinin yanı sıra tarihte önemli bir yeri olan, güçlü ve özel insanların şehri Trabzon'a konuk oluyorum bugün... Tarıma elverişli alanları kısıtlı olan, hayat şartlarının insanları zorladığı, çetin yamaçları ve engebeli kıyılarıyla Karadeniz'in incisi Trabzon... Karadeniz mutfağı da, insanları kadar orijinal. Hamsi, mısır, karalahana, fasulye ve fındıktan, ne kadar lezzetli yemek üretilebilirse üretmişler. Üstelik bunların ünü tüm Türkiye'ye yayılmış. Bugün size Trabzon'a ait üç lezzetten bahsedebildim ancak Trabzon, bu köşeye sığamayacak kadar geniş ve nev-i şahsına münhasır bir mutfağa sahip.



HAMSİKÖY SÜTLACI



2.5 lt. süt

1 kase pirinç

2 su bardağı toz şeker

1 yumurta

1 çimdik tuz

ÜZERİ için: 1 su bardağı fındık kırığı



Yapılışı: Yayvan bir tencereye bir miktar su koyuyoruz. Bir kase pirinci ilave edip ocağın üzerinde haşlamaya bırakıyoruz. Kaynama işlemi biten pirinçlerin üzerine 2.5 litre sütü ağır ağır ekliyoruz. Koyulaşmaya başladıktan sonra tuz ve şekeri ilave ediyoruz. Kıvamı oluştuktan sonra güveçlere paylaştırıyoruz. Biraz sütlaçtan ilave ederek yumurtanın sarısını inceltiyoruz. Ardından güveçlere paylaştırıp fırın tepsisine diziyoruz. Tepsiye bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fındık kırıkları ile süsleyerek servis ediyoruz.



SEBZELİ MISIR EKMEĞİ



Yarım kilo mısır unu

1 su bardağı un

Pırasa

Ispanak

Kabartma tozu

Tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Sıcak su



Yapılışı: Pırasa ve ıspanağı iyice yıkayıp ince ince doğruyoruz. Bir kasenin içinde mısır unu, un, tuz ve kabartma tozunu sıcak su ile yoğuruyoruz. Doğradığımız sebzeleri de içine katarak ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamuru kek kalıbına yayıyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derecedeki fırında üzeri kızarana kadar iyice pişiriyoruz



HAMSİ KUŞU



1 kg. hamsi

Yarım demet maydanoz

Dereotu

Taze soğan

2 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Bulamak için:

2 kase mısır unu

Kızartmak için ayçiçek yağı



Yapılışı: Maydanoz, taze soğan ve taze naneyi ince ince kıyıyoruz. Hamsi dışında tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğuruyoruz. Hamsilerin kılçıklarını çıkarıp fileto şeklinde açıyoruz. İki adet hamsiyi avuç içimizde yan yana yerleştiriyoruz. Üzerine iç malzemesinden koyup bir adet hamsiyle üzerini kapatıyoruz. Hafifçe çevirerek sıkıştırıyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz.



Püf noktası

Üç hamsiyi avucunuzun içinde kapatmak zor olursa, daha pratik olsun diye yapılan dört hamsili formülü deneyin. Bunu; iki hamsi altta, malzeme arada, iki hamsi de üzerini örtecek şekilde yapabilirsiniz. Böylece kapatması daha kolay olacaktır.