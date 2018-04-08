İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son dönemin popüler lezzetlerinden 'bowl' ve 'bun'u sizinle paylaşacağım. Bunun için Hilltown ve Vadi İstanbul'da yer alan Michelle'in mutfağına konuk oldum. Bowl ve bun ekmeği ile kalmadım; bir közde pancar yedim ki, ömrümde böyle bir lezzeti tatmak bir yana hayalini bile kuramazdım! Öncelikle şef Kadir Aytekin'i muazzam közde pancar tarifi için kutluyorum. Bizimle paylaştığı için de çok teşekkür ediyorum. Dünya mutfağından farklı lezzetleri bir arada sunan Michelle'in mönüsü de oldukça zengin. Başlangıçlarda çıtır marul salatası, tuna tartar, ılık deniz mahsulleri salatası, domates mozzarella ve köz pancar var. Ana yemeklerde ise dana kaburga, köy tavuğu, ızgara somon ve ızgara levrek gibi seçenekler sunuluyor. Başta bahsettiğim gibi, Michelle mutfağında en çok ilgimi çeken şey; kase içinde sunulan sağlıklı yiyecekler ile dana kaburgalı bun sandviç oldu. Bun yani bao ekmeği; buharda pişen pofidik pamuk gibi ekmekçikler aslında... Bir yiyen bir daha unutamıyor... Michelle'e tarifler için bir kez daha teşekkürler... Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle..



BAO / BUN EKMEĞİ



13 gr. yaş maya

350 gr. su

Sirke

650 gr. un

60 gr. şeker

60 gr. tereyağ

Kabartma tozu

Karbonat

Tuz

Yapılışı: Maya, su ve sirkeyi bir kapta karıştırın. Un, şeker, tuz, kabartma tozu, tereyağ ve karbonatı ekleyin. Makinede sekiz dakika yoğurun. Ardından 45 dakika mayanlanmaya bırakın. Sonra hamuru merdane yardımı ile açın. İstediğiniz boyutta yuvarlak bir halka ile kesip ikiye katlayın. 20 dakika mayalandırıp sekiz dakika buharda pişirin.



DANA KABURGA BUN İÇİN: Fırından çıkan bun ekmeğinin içine, önceden pişirip soslu tiftik yaptığınız kaburgayı koyun. Bun ekmeğini, dilediğiniz et ve balık ürünü ile servis edebilirsiniz.



KÖZ PANCAR



1 adet pancar

Taze kekik

Zeytinyağı

Tuz

PANCAR KREMASI: (İÇ DOLGUSU)

Pişmiş pancar

Krema

Parmesan

Keçi peyniri

AVOKADO PÜRE:

Yarım avokado

1 yemek kaşığı keçi peyniri kreması

1 çay kaşığı lime suyu

1 çimdik tuz

TANE HARDALLI PORTAKAL SOS:

Portakal suyu

Tane hardal

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Bal



Yapılışı: Pancarı iyice yıkayıp temizleyin. Diğer ürünleri ilave ederek alüminyum folyo ile iyice sarın. 190-200 derecedeki fırında 50-60 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra içini alın. İçi oyulmuş pancarın içine; pancar kremasını koyun ve fırına atın. 160 derecede iki-üç dakika ısıtın. Servis tabağının ortasına avokado püresini koyun. Fırından çıkardığınız pancarı avokadonun üstüne koyun. 15 gram ayıklanmış roka ya da limon ile tatlandırın. Pancarı kapatmayacak şekilde tabağa koyun. Son olarak pancarın üzerine; Antep fıstığı, doğranmış frenk soğanı ve portakallı hardal sos döküp servis edin.