İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şık davetleriniz için özenli bir mönü hazırladım:

Fırın poşetinde yapılan pekmez soslu hindi, Türk pirinci ile hazırlayacağınız mantarlı risotto ve hazır baklava yufkasından fıstıklı baklava.

Üstelik hepsini hazırlamak en fazla bir saatinizi alacak.



HİNDİ SEVMEYENLERE...



Hindi eti; yılbaşı haricinde fazla tercih etmediğimiz, hepimizin çok sevmediği türden kuru bir et türü, ancak kalabalık davetler için oldukça ekonomik. Size tarifini verdiğim usulle pişireceğiniz soslu hindi, son derece yumuşak ve ıslak kıvamda olacağından hindiye yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Hindi sevmeyenler için aynı usul ve sos, elbette tavuk içinde kullanılabilir.

Risotto demişken; risottonun olmazsa olmaz detaylarından biri, nişastası sebebiyle Arborio pirincidir. Arborio pirinci, ülkemizde oldukça yüksek fiyata satıldığından, ben bizim pilavlık pirinç ile denedim. Sonuç gerçekten inanılmaz oldu. Parmesan peynirini bile tarifime eklemedim, biz Türkler'in mutfağımızda kullanmaya alışık olduğumuz eski kaşar peyniri ile benzer tadı yakalamaya çalıştım.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



FISTIKLI RULO BAKLAVA



10 adet baklava yufkası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 kase Antep fıstığı içi

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Baklava yufkalarını tereyağı ve sıvı yağ ile yağlayıp üzerine Antep fıstığı içini serpiyoruz. Yufkaları rulo şeklinde sarıp dört parmak genişliğinde kesiyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Şerbeti önceden ısıtıp sıcak baklavanın üzerine döküyoruz. Baklavaları tabaklara dik bir şekilde dizip servis yapıyoruz.



PEKMEZLİ HİNDİ



4 adet hindi göğsü

1 çay bardağı pekmez

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet portakalın suyu

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Portakal suyu, pekmez, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı ve hindi göğüslerini bir fırın torbasının içine koyup harmanlıyoruz ve 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Sosun suyunu ocakta çektiriyoruz. Hindi etini dilimliyoruz, üzerine sosu dökerek servis yapıyoruz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz fırın torbasının içine patates, arpacık soğan, havuç da ilave edebilirsiniz. Fazla kalan sosu, pirinç risottosunda kullanıyoruz.



MANTARLI RİSOTTO



Yarım paket baldo pirinç

Yarım paket kültür mantarı

1 adet küçük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 dal taze biberiye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı eski kaşar rendesi

Hindi ya da tavuk suyu

YAPILIŞI: Sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavuruyoruz. Pirinci ilave edip sürekli karıştırarak beş dakika kavuruyoruz. İnce doğranmış mantarları ekleyip karıştırıyoruz. Hindi suyundan kepçe ile yavaş yavaş ilave edip pirince çektiriyoruz. Pirinç yumuşayınca ocaktan alıyoruz. Servis tabağına alıp üzerine rendelenmiş eski kaşar peyniri serpiyoruz. Kızarmış biberiye ile süsleyerek servis yapıyoruz.