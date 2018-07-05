Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor' tadında şeftalili tariflere yer verdim. Anavatanının Çin olduğu düşünülen şeftalinin dünyaya da buradan yayıldığını öğrendim. Bol sulu ve tatlı bir yaz meyvesi olan şeftali, gülgiller familyasına ait. Eski çağlarda şeftali, Çin'de uzun yaşamın ve ölümsüzlüğün sembolü olarak adlandırılmış. Ortalama ömrü 30 yıl olan şeftali ağacının uzunluğu ise 2 ile 2.5 metre arasında olup ılıman iklimlerde yetişiyor. Hali hazırda ülkemizde ise en çok Akdeniz Bölgesi'nde ve Bursa ilinde yetiştiriciliği yapılıyor. Dünya genelinde Türkiye, şeftali üretimi yapan ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor.



MEĞER NE KADAR FAYDALIYMIŞ

Şeftali, meyve olarak yenerek tüketildiği gibi suyu çıkarılarak da tüketiliyor. Şeftalinin en etkili faydaları arasında sindirim kolaylığı yer alıyor. Hazmı kolaylaştıran meyve, aynı zamanda böbrek taşı düşürmede kolaylık sağlıyor. Doğal idrar söktürücü etkisine sahip. Böbrekleri koruyor ve zararlı maddelerden arınmasını sağlıyor. Ağız kokusunu gideriyor ve gut hastalığının tedavisi için birebir. Uyku problemi yaşayanlara olumlu etkilerde bulunuyor. Kanser, kalp, şeker gibi ciddi hastalıklara karşı koruyor. Cildi güzelleştiriyor, nemlendiriyor ve canlanmasına katkı sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Göz sağlığında önemli rol oynuyor. Sinir sistemini düzene sokuyor. Bugün sizlere, yaz mevsimine uygun buz gibi bir yaz tatlısı, şeftalili kek ve müthiş bir serinlik yaratan buzlu çay tarifi hazırladım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SERİNLETİCİ ŞEFTALİLİ ÇAY



3 adet şeftali

1 su bardağı toz şeker

5-6 adet poşet çay

2 adet limon

10 su bardağı su

Yarım demet nane

SERVİS İÇİN:

Buz

Nane yaprağı

Dilimlenmiş limon

YAPILIŞI: Sekiz su bardağı suyu kaynatıyoruz. İçerisine çayları atıp demlenmesi için 30 dakika bekletiyoruz. Demlenen çayın içerisinden çay poşetlerini çıkartıyoruz. Şeftalilerin kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde doğruyoruz. Üzerine iki su bardağı su ve bir su bardağı toz şeker ekleyip yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Bir adet limonun suyunu sıkıp diğer limon ile birlikte kabuklarıyla dilimliyoruz. Demlenen çayı büyük bir sürahiye alıp üzerine kaynattığımız şeftalileri, limon suyunu, limon dilimlerini ve nane yapraklarını ilave ediyoruz. Buzdolabında bir gece bekletip buz, limon ve taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.



ŞEFTALİLİ KEK



1.5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu

1 paket toz krem şanti

3 adet şeftali

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıp maden suyu ve yağı ekliyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edip onları da karıştırıyoruz. Düz ve geniş bir kek kalıbını yağlıyoruz. Şeftalinin ikisini unlu bir kabın içine minik minik doğruyoruz. Kalan şeftaliyi ince ince boylamasına dilimliyoruz. Keki döktükten sonra üzerine şeftalileri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Kek yaparken yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeliyiz.



YAZ TATLISI



MUHALLEBİ İÇİN:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı margarin

MEYVE SOSU İÇİN:

2-3 adet şeftali

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

YAPILIŞI: Margarini tencerede eritip üzerine unu ekliyoruz. Unu kavurduktan sonra sütü ve şekeri ekliyoruz. Sosu için; şeftalileri kabuklarını soyup çekirdeğinden ayırdıktan sonra rondoda çekiyoruz. İçine şeker ve nişastayı da ekliyoruz. Şeftaliler iyice ezildikten sonra bir çay bardağı su ekleyerek kaynatıyoruz. Kaselere önce muhallebiyi koyup soğutuyoruz. Ardından sosu döküp servis ediyoruz.