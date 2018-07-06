Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir yazlık mönü hazırladım. Takip edenler bilir, her hafta köşemde tam 30 dakikada hazırlayabileceğiniz sofralar kuruyorum.

Belki aranızdan soranlar oluyordur, 'Saat mi kuruyorsun bunları hazırlarken?' diye.

Hayır tabii ki ancak birçok kez denedim, 300 bölüm '30 Dakikalık Yemekler' isimli yemek programı yapmıştım.



TAHİN, SUCUK VE PATLICAN BIR ARADA

Gerçek zamanlı çekimler yaptığımız için, 30 dakikada sofra kurmak konusunda epey tecrübe edindim. Konsepte bağlı olarak 30 dakikada bazen üç, bazen dört, bazen de esaslı tek bir yemek hazırlayabiliriz.

Çalışan hanımların ilgisini çekeceğini düşündüğüm bu bölümde bugün, yine enfes yemekler önereceğim sizlere...

Sevgili okuyucular, tahinli patlıcan ezme yatağında sucuk köfteyi hepinizin denemesini öneririm. Türk damak tadına en uygun lezzet bileşenlerinden birisi.

Temelde köz patlıcan veya yoğurtlu patlıcan ezme ya da patlıcan beğendi gibi türlü türlü patlıcan yatağında yemekler hazırlanırken, tahinli patlıcan ezmesi lezzeti ile fark yaratıyor. Meze olarak da sunulabilir, kanepe üstlerine de sürülebilir.



HAVALI SOFRALAR HAZIRLAMAK...

Sucuk köftesi ise bana göre çok esprili bir yemek; zira kıymanın içinde, rondodan çekilmiş tercih ettiğiniz bir çeşit sucuk var. Bu durum da köftenizi çok sürprizli yapıyor. Havalı sofralar hazırlamayı ön hazırlık gerektiren ve vakit alan bir şey gibi düşünüyoruz, öyle değil mi? Oysa ki aslında her şey mutfağınızda yeterli malzemelerin olup olmamasına bakıyor. Dört dörtlük davet sofrası hazırlamak özen gerektirir, ancak tüm günümüzü akşam gelecek olan misafirlere yemek yaparak geçirmeye gerek yok. Size bugün anlatacağım mönü hem son derece havalı, hem de hazırlaması tam 30 dakikanızı alacak. Bakalım sizler için bugün neler hazırlamışım...

Bugünlük benden bu kadar, bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BUĞDAY SALATASI



Marul

1 su bardağı haşlanmış buğday

Yarım kırmızı kapya biber

1 adet köy biberi

Yarım limon

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Marul yıkanır ve içinden çanaklar çıkarılır. Biberler minik minik doğranır ve tüm malzeme iyice karıştırılıp salata kaselerine doldurulur.

Tahinli patlıcan ezme yatağında sucuk köftesi

YAPILIŞI: Patlıcanlar ızgarada közlenir. Soğuduktan sonra bir kaşık yardımıyla patlıcan çıkartılır ve çatal ile iyice ezilir. Ya da hazır konserve közlenmiş patlıcan kullanılır. Yarım limonun suyu katılarak karıştırılır. Bir kasenin içerisine yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, tuz, zeytinyağı katılarak karıştırılır. Ezilmiş patlıcanın içerisine alınarak karıştırılır. Maydanoz ilave edilerek renklendirilir. Sucuklar doğanır ve rondoda çekilir. İçine kıyma, soğan ve baharatlar eklenerek robotta çekmeye devam edilir. En son ekmek ilavesiyle yoğurulur, şekil verilir. Teflon tavada arkalı önlü pişirilir. Tahinli patlıcan ezme üzerinde servis edilir.



TAHİNLİ PATLICAN EZME YATAĞINDA SUCUK KÖFTESİ



2 adet közlenmiş bostan patlıcan ya da hazır satılan közlenmiş patlıcan konservesi

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süzme yoğurt

4 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım limonun suyu

ÜZERİ İÇİN:

Zeytinyağı

Kırmızı biber

SUCUK

KÖFTESI İÇİN:

Yarım kg. kıyma

1 adet kangal sucuk

1 adet soğan

100 gr. ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Patlıcanlar ızgarada közlenir. Soğuduktan sonra bir kaşık yardımıyla patlıcan çıkartılır ve çatal ile iyice ezilir. Ya da hazır konserve közlenmiş patlıcan kullanılır. Yarım limonun suyu katılarak karıştırılır. Bir kasenin içerisine yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, tuz, zeytinyağı katılarak karıştırılır. Ezilmiş patlıcanın içerisine alınarak karıştırılır. Maydanoz ilave edilerek renklendirilir. Sucuklar doğanır ve rondoda çekilir. İçine kıyma, soğan ve baharatlar eklenerek robotta çekmeye devam edilir. En son ekmek ilavesiyle yoğurulur, şekil verilir. Teflon tavada arkalı önlü pişirilir. Tahinli patlıcan ezme üzerinde servis edilir.



FIRINDA NEFİS HELVA



1 paket tahin helva

1 adet havuç

1 portakal kabuğu rendesi

1 portakalın suyu

Nar taneleri (süslemek için)

YAPILIŞI:

Tahin helva ve havuç rendelenir. Portakal kabuğu rendesi ve portakal suyu ile ezilir. Güveç kaplara konup nar ile süslenerek servis edilir.