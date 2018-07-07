İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mevsim sebzeleriyle güveçte nefis bir etli türlü hazırladım. Yanında da, tatlıların şahı ekmek kadayıfını vişneli yaptım.



TÜRLÜ YAZIN YAPILIR



Yaz sofralarını çok seviyorum. Herkesin bir arada olması ve sofranın bereketi; yaz yemekleri hazırlama hevesimi ikiye katlıyor.

Güveçte etli türlü yaparken en dikkat ettiğim şey, kullanacağım sebzelerin mevsiminde olmasıdır. Domatesin en etli ve en kırmızı, biberlerin ise kütür kütür olduğu, patlıcan ile kabağın tezgahlarda en taze haliyle bulunabildiği mevsim geldiğinde, benim için türlü sezonu açılmış oluyor.

Ekmek kadayıfı, evimizde sıkça yapabildiğimiz bir tatlı değil. Nedense yapılışı çok zor gibi geliyor. Aslında evde de lezzeti ekmek kadayıfları yapılabilir.

Ekmek kadayıfı yapmanın, diğer tatlılardan bir farkı vardır. Ekmek kadayıfının şerbeti, karamelize edilerek hazırlanır.

Yani ekmek kadayıfı yerken aldığımız karamel tadı, tamamen şerbetten kaynaklanır.

Ben bu kez, misafirlerim için bu tatlıyı vişneyle hazırladım. Hem görüntüsü, hem de lezzetiyle yaz tatlıları arasında fark yaratan bu tarifimi denemenizi öneririm.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



GÜVEÇTE YAZ TÜRLÜSÜ



500 gr. kuşbaşı dana ya da kuzu eti

15-20 adet arpacık soğan

3 adet büyük domates

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet orta boy patates

15-20 adet taze fasulye

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3-4 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası 1 silme yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

6 adet çarliston biber

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Etleri tencereye alıp suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yağ ve salça ilave edip biraz kavuruyoruz. Bir su bardağı su ekleyerek etleri pişmeye bırakıyoruz. Sebzelerin tümünü kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Güvecin içine ilk olarak fasulyeyi, üzerine patatesi, sırasıyla kabak, patlıcan ve biberi diziyoruz. Bu sebzelerin üzerlerine doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Arpacık soğan ve sarımsakları da koyduktan sonra, üzerine etleri yerleştirip tuz ve baharatları ilave ediyoruz. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz.



VİŞNELİ EKMEK KADAYIFI



1 adet ekmek kadayıfı

1.5 litre vişne suyu

1 litre su

1 kg. şeker

Islatmak için 2 lt. ılık su

1 kase vişne taneleri

YAPILIŞI: Hazır aldığımız ekmek kadayıfını tepsiye alıyoruz. Üzerine ılık suyu döküp beş dakika bekletiyoruz. Bu sürenin sonunda, kadayıfın yumuşaması için tepsimizin bir ucundan tutup bir karış yukarıya kaldırıyoruz. Bir elimizle kadayıfın üzerine bastırıyoruz. Çekmiş olan suyun fazlasını tepsiden döküyoruz. Bir tencere içerisine suyu, vişne suyunu ve toz şekeri döküp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca yarısını ekmek kadayıfının üzerine döküyoruz. Tepsiyi ocağın üzerine alıp ekmek kadayıfımızı kısık ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Kadayıfın tam ortasını, şerbeti dökmeden önce artı şeklinde 10 santim kesiyoruz. Bunu şerbetin ortaya doğru geçişini sağlamak için yapıyoruz. Kadayıfımız kaynamaya devam ederken şerbetin tamamını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kenarlara gelen şerbeti, kaşık ya da kepçeyle ekmek kadayıfının üzerine döküyoruz. Şerbetini çekene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Pişmesine yakın vişne tanelerini de üzerine döküyoruz.