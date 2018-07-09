Çin mutfağı, son yıllarda ülkemizde epey ilgi gören mutfaklardan birisi.



LEZZETINE LEZZET KATTI

Bol sebzeli ve bol soyalı yiyeceklerden oluşan bu mutfak, Çin'e gittiğimizde damak tadımıza hitap etmeyecek tarzda ama Türkiye'deki birçok örneğinde Türk damak tadına uygun şekilde hazırlanmasından sebep, son derece lezzetli bir alternatif oluşturuyor bizlere.

Türkiye'deki Çin restoranlarında Çin yemeği yiyip ardından 'Ben Çin yemeğini çok seviyorum' diyerek Çin'e giden annem, orada ne yiyeceğini bilememiş, aç kalmış. Davulun sesi uzaktan hoş gelir deyişi gibi, Çin yemeği de buralara kadar gelen yolculuğunda lezzetine lezzet katmış demek ki.



KIZARMIŞ ELMALAR

Türk kadını, mutlaka yaz mevsiminde birtakım hazırlıklar yapmıştır. Domates konserveleri, kurutulmuş sebzeler, turşular, buzluğa attığımız yazlık sebzeler bizleri kışa hazırlamak için esasen en ekonomik yol.

Ne zaman bir Çin restoranına gitsem kızarmış elma, muz ve benzeri meyvelerden hazırlanan bu tatlılarını cok lezzetli, çok pratik ve aynı zamanda çok ekonomik buluyorum. O nedenle madem bugün Çin yemekleri yapıyoruz, ben de bu pratik tatlı, börek ve eriştenin tarifini vermek istedim sizlere.

Bugünlük benden bu kadar, bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle hepinize selamlar...



TAVUKLU ÇİN ERİŞTESİ



1 paket Çin eriştesi

250 gr. julyen doğranmış tavuk göğsü

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet dolmalık sarı biber

2 adet soğan

2 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı soya sosu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Öncelikle Çin eriştelerini tuzlu ve bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edilmiş kaynar suya atıyoruz. Diri kalacak şekilde üzerinde yazan dakikadan üç dakika önce sudan alıyoruz ve bekletiyoruz. Bir vok tavası alıyoruz; sırasıyla julyen doğranmış havuç, kabak ve biberleri soteliyoruz. Ayrı bir teflon tavada julyen doğranmış tavuk etlerini soteliyoruz ve sebzeleri içerisine ilave ediyoruz. Diğer bütün malzemeleri ilave edip bir sos hazırlıyoruz ve haşladığımız erişteleri ilave ediyoruz.



SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ



3 adet yufka

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta beyazı

Süt

Galeta unu

İÇİ İÇİN:

1 adet kuru soğan

1 adet havuç rendesi

2 adet pırasa

2 adet lahana yaprağı

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Tereyağı ile rendelenmiş soğanı kavuruyoruz. Rendelenmiş havuç, ince kesilmiş pırasa ve lahana ilave ederek pişirmeye devam ediyoruz. Sıvı yağ ile yumurta beyazlarını çırpıyoruz. Yufkaların arasına sürüyoruz. Üç yufka üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Aralarına yumurta ve ya�� ile hazırladığımız karışımı sürüyoruz. Sekize bölüyoruz. İçine sebzeli harcı koyup sarıyoruz. Börekleri sütün içinde beklettikten sonra galeta ununa bulayıp 200 derecede pişiriyoruz.



ÇİN USULÜ KIZARMIŞ ELMA



2 adet elma

BULAMAÇ İÇIN:

80 gr. un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Tuz

Su

Bal

YAPILIŞI: Elmaların kabuğunu soyup halka halka doğruyoruz. Bulamaç malzemelerini bir araya getirip kek hamuru kıvamına getiriyoruz. Doğradığımız elmaları bu bulamaça bulayıp bir tavada kızdırdığımız ayçiçek yağında arkalı önlü olacak şekilde kızartıyoruz. Servis ederken üzerine bal gezdiriyoruz.