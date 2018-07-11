Herkese merhabalar. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda üç şahane elma reçetesiyle karşınızdayım. Faydaları saymakla bitmez, 100 gramında sadece 52 kalori bulunan, hem mistik, hem mitolojik, pek mübarek olan, dünyada en çok tüketilen meyve olmanın haklı gururunu yaşıyor.



TATLILARDA ELMA AROMASI

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım atasözümüzden hareketle, birine sunabileceğimiz en şahane ikram, bence tatlılar oluyor. Benim bayramlarda, seyranlarda ya da özel misafirlerim olduğunda pişirmeyi tercih ettiğim bu elmalı şerbetli tatlı ve hafif bir tatlı atıştırmalık arayışında olan arkadaşlarıma bir kutu dolusu sunduğum bu nefis elmalı kurabiyeler ve eksiksiz tüm çocukların büyük aşkı olan elma şekerleri tam yarım elma, gönül alma sözünün hakkını verecek cinsten. Umarım bugün bu reçetelerim ile gönüllerinizi alabilirim.



GÖKTEN ÜÇ ELMA DÜŞMÜŞ..

Gökten üç elma düşmüş; kimin ne muradı varsa onun başına... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle... Hepinize şimdiden afiyet olsun.



ELMALI KEPEKLİ KURABİYE



3 adet elma

4 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1/3 su bardağı kepekli un

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 limon suyu

1/2 su bardağı dövülmüş fındık



YAPILIŞI:

Öncelikle elmaların, kabuklarını soyup küp küp doğruyoruz ve diriliğini çok kaybetmeyecek şekilde haşlıyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz ve şeker ilavesiyle çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemelerle birlikte hepsini birleştiriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine bir kaşık yardımı ile bisküvi hamurunu döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişince biraz ılınmasını bekliyor ve bir bardak süt ile afiyetle yiyoruz.



ELMALI ÇITIR



20 adet baklavalık yufka

1 kase eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz



ELMA MARMELADI İÇİN:

3 adet elma

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tarçın



YAPILIŞI:

Elmaları, kabuklarını soyup rendeliyoruz. Şekerle birlikte kısık ateşte pişiriyoruz, piştiğine emin olduktan sonra tarçın ilave edip karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Baklava yufkasını seriyoruz üzerine yağ karışımını sürüyoruz, ve bir kat daha seriyoruz, üzerine elma marmeladını sürüp ceviz serpiştiriyoruz, istediğimiz şekilde kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişiriyoruz.



VİŞNELİ ELMA ŞEKERİ



1 su bardağı vişne şurubu

2 su bardağı toz şeker

1-2 damla limon suyu

5 adet elma



YAPILIŞI:

Vişne şurubunu ve şekeri kaynamaya bırakıyoruz. 20 dakika kadar orta dereceli ateşte kaynattığımız şurup hafif ılıyınca çöp şiş veya dondurma çubuğu batırdığımız elmaları şuruba batırıp kırmızı hale getiriyoruz.. Üzerinde oluşan tabaka donduğu zaman tekrar batırıp çıkarın. Böylece daha kalıcı bir renk elde etmiş olursunuz. Bir saat oda sıcaklığında dinlendirin, sonra servise hazır.