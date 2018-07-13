İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamanın inceliklerini incelemeye devam ediyoruz.

Bugün çok severek yaptığım pratik bir vişneli tavuk hazırladım, yanında ise bol acılı patlıcanlı bir spagetti, en son olarak da tarçınlı hurmalı nefis bir tatlı. Yemek masraflarınızdan tasarruf ederken, ailenize ucuz ama lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında.

Uygun bütçeli sofralar hazırlamak öncelikle artan yemeklerden faydalanma, öğünleri planlamak ve akıllı alışveriş yapmaktan geçiyor.

Hem fazla masraf yapmamak, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktasını takip etmemiz yeterli olacaktır.

Öncelikle kullanacağımız meyve ve sebzeleri mevsiminde alıp dondurucumuzda saklayıp ömürlerini uzatabiliriz.

Yemekleri sunarken porsiyon büyüklüğünü hesaplayarak da ekonomi yapabiliriz.

Mesela pilav yapıyorsunuz diyelim; bir bardak pirinç dört yetişkin için yeterlidir, eğer iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan bir aileniz varsa, büyük ihtimalle yarım bardak size yetecektir.

Artan yemekleri dikkatli bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor.

Daha önceki yazılarımda birçok kez artan yemekleri değerlendirme örnekleri sunmuştum sizlere.



MEYVE VE TAVUK UYUMU

Ben yemeklerimde çoğunlukla narenciye kullanıyorum; hem aisidik etkisinin çoğu sosun lezzetini ön plana çıkardığna inanıyorum, hem de narenciyenin verdiği tazelik ve hafiflik hissini seviyorum.

Limonun, portakalın en çok yakıştığı yemeklerin başında tavuk geliyor. Kızartmadan önce limon suyu ilave etmek, daha çıtır tavuklara sebep oluyor mesela.

Ya da bu yemekte yaptığımız gibi vişne kullanabilir veya dilim dilim portakal aromasından ve görselliğinden de faydalanabiliriz.

Bugünlük benden bu kadar. İstediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



VİŞNELİ TAVUK



10 adet kemikli tavuk kalça

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 su bardağı vişne suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 kase vişne

YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağı, rende sarımsağı,şekeri, soğan tozunu, limon suyunu, vişne suyu,tavuk baharatını, paprikayı, acı pul biberi, tuzu ve karabiberi karıştırıyoruz. Tavuk kalçalarını fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon ve soğan halkalarını aralı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz, vişne ve karabiber ekleyip bir saat üzerini örtmeden pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Ben bu tavuğu hazırlarken meyvesinin rengi daha güzel olduğu için greyfurt da kullanıyorum.



TARÇINLI HURMALI KUP



3.5 su bardağı süt

1 türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı toz tarçın

1 kase minik minik doğranmış hurma

YAPILIŞI: süt , un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tarçını ilave ediyoruz. Mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. İçine hurmaları ilave edip karıştırıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Köpük köpük mus kıvamına gelene kadar çırparsanız kıvamı daha güzel olur. Servis ederken üzerine çikolata rendeleyebilirsiniz.



PATLICANLI ACILI SPAGETTİ



1 paket spagetti

250 gr. patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi

YAPILIŞI: Öncelikle yüksek ateşte minik minik doğradığımız patlıcanları soteliyoruz. Ardından soğan ve sarımsağı ve arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Domatesi rendeleyip ilave ediyoruz, pişiriyoruz. Acı biber sosunuda ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.