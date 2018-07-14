İdilika'nın Mutfağı'nda birçok yemek ve tuzlu lezzetin, zaman zaman da omletlerin içinde yer alan maydanozlu tariflere yer veriyorum. Antioksidan içeriği yüksek olan maydanoz; kalp sağlığı ve kansere karşı koruyucu. Bu şifalı bitki, besin değerleri bakımından da oldukça zengin. İçinde A, K, C, E, B6, B12 vitaminleri ile pantotenik asit, kolin, kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, çinko ve bakır bulunuyor. Öte yandan maydanoz, yemeklerinize ekstra tat ve lezzet veriyor. Maydanozun tüm yıl boyunca manav ve marketlerden kolayca temin edilebiliyor olması da avantaj. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



OTLU PEYNİRLİ POĞAÇA



1 adet yumurta

1 yumurta sarısı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

200 gr. orta yağlı beyaz peynir

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un



ÜZERI İÇIN:

Yumurtanın sarısı

Tuz

Çörek otu

YAPILIŞI: Bir kaba, çatal ile ezdiğimiz orta yağlı beyaz peyniri ve tereyağını koyup iyice karıştırıyoruz. Üzerine yumurtaları, yoğurdu, ince ince doğradığımız maydanozu, sıvı yağı, kabartma tozunu, pul biberi ve tuzu ilave edip iyice karıştırıyoruz. Sonra azar azar unu ilave edip yoğurarak çok hafif, ele yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Hazırladığımız poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Üzeri için bir kaseye yumurta sarısını ve tuzu koyup çırpıyoruz. Poğaçaların üzerine sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Bu ölçü ile 30 adet poğaça çıkıyor. Siz bu ölçüye göre miktarını ayarlayabilirsiniz.



OTLU PEYNİRLİ KEK



4 yumurta

250 gr. beyaz peynir

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kabartma tozu

3.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Önce yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpıyoruz. Daha sonra ufaladığımız beyaz peyniri de ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Bu karışıma, doğradığımız dereotu ve maydanozu da ekliyoruz. Tuz ve karabiberi, en son da unu ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırıyoruz. Yağladığımız kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



OTLU KREP



4 yumurta

2 su bardağı süt

1.5 su bardağı un

Yarım demet maydanoz ve dereotu

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kekik

YAPILIŞI: Bir kabın içine koyduğumuz üç yumurtayı, birkaç dakika çırpıyoruz ve yumurtanın krema haline gelmesini sağlıyoruz. Yumurtalara önce sütü, ardından unu yavaş yavaş ilave edip yeniden mikserle karıştırıyoruz. Karışımımızın, kek kıvamından biraz daha sıvı olması gerekiyor. Maydanozu çok ince ince kesiyoruz ve kabın içinde kaşıkla karıştırıyoruz. Teflon tavayı ısıtıyoruz. Krep harcından birer kepçe alıp tavaya döküyoruz, göz göz olunca çeviriyoruz.