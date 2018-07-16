İdilika'nın çok acele sofrasında bugün buz gibi günlere yakışır sıcacık kremalı bir pazı çorbası var. Bonfileye kim hayır diyebilir ki... Bugün, enfes bir bonfile sosu ile karşınızdayım. Tavuk bonfileniz varsa, pekâlâ onun üzerine de dökebilirsiniz. Meyveli profiterol isimli tatlım var, hani yalancı olanlardan... Bu tatlının adını profiterol koydum çünkü elmalı-armutlu topların üzerine profiterolün çikolata sosundan döküyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ACELE SOSLU BONFİLE



4 dilim dana bonfile

MARİNE İÇİN:

Sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

Karabiber

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1–2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 adet havuç

500 gr. mantar

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik

YAPILIŞI: Marinat malzemeleri hazırlıyoruz, bonfileleri 20 dakika marine ediyoruz. Sos için; havuç ve mantarı doğruyoruz. Yüksek ateşte soteliyoruz. Ayrı bir tavada tereyağı ve unu kavuruyoruz, süt ilave ediyoruz. Baharatları ve sotelediğimiz havuç ve mantarları ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz bonfile dilimlerini yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz, üzerine sos dökerek servis ediyoruz.



KREMALI PAZI ÇORBASI



1 kg. pazı

3 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı yağ

2 kahve fincanı un

2.5 litre et suyu

Yarım yemek kaşığı tuz

300 ml. krema

YAPILIŞI: Pazıların yapraklarını yıkıyoruz, beş dakika haşlayıp süzüyoruz. Piyazlık doğranmış soğanı katıp dört-beş dakika kavurup unu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Tuzu ve et suyunu ekleyip orta ateşe pişiriyoruz. Pazıları ilave edip bir-iki dakika daha pişirdikten sonra kremayı ilave ediyoruz. Blender'dan geçirip servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Pazıları blaching yöntemiyle hazırlayıp (kaynar suya atıp ardından soğuk suda şoklayıp) suyunu sıkıyorum ve buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa kaldırıyorum. Çorba yapmak istediğinizde poşetinden çıkartıp buzlu buzlu doğrayarak çorbaya katabilirsiniz ya da kaynar su dolu tencerenin içine oturtup çözdürebilirsiniz. Mikrodalga fırında ise iki dakika yeterli.



MEYVELİ PROFİTEROL



1 adet elma

1 adet armut

1 paket petibör bisküvi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş fındık

PROFİTEROL SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

70 gr. bitter çikolata

YAPILIŞI: Elma ve armudun kabuklarını soyup rendeliyoruz ve iyice suyunu sıkıyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz ve tüm malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Harcı yoğuruyup minik toplar elde ediyoruz. Sosu için; kakao, nişasta ve toz şekeri, içine yavaş yavaş su ekleyerek çırpıyoruz. Ocağın üzerine koyup yavaş yavaş süt ilave ediyoruz. Kırılmış bitter çikolatayı ekleyip erimesini sağlıyoruz. Soğuyunca topların üzerine sosu dökerek servis ediyoruz.