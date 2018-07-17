İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pek de alışkın olmadığımız tarzdaki muzlu tariflere yer veriyorum.

Çikolata parçalı muzlu kurabiye, Amerikan mutfak kültüründe sıkça rastladığımız birşey ancak benim bugün size anlatacağım tarif onların aksine nişasta bazlı bir kurabiye. Kıvamı un kurabiyesi gibi, bu ölçüden orta boy 40 adet kadar kurabiye elde edebiliyoruz.



PUFİDİK MUZLAR



Çok fazla sayıda kurabiye pişirmiş olduğumdan; yalnız olan biri olarak hepsini bitiremedim; komşularıma, arkadaşlarıma ikram ettim. Yine de teneke kurabiye kutumun içinde kalanlar vardı, ben de fırsattan istifade kaç gün dayanabileceklerini bulmaya çalıştım. Tam bir hafta boyunca aynı tazeliklerini korudular.

Ağızda puf diye dağılan bu kurabiyeleri bir kere tadan bir daha tadını unutamayacak.

Bir de kızarmış pufidik muz tarifim var. Bu muzlu tarif, benim sevdiğim tarif.

Çoğunlukla Uzakdoğu esintili sofralarda tatlı olarak sunduğum bu tatlı çeşidi, sıcacık, hafif şekerli tadı ve üzerine gezdirdiğim pekmezle kaymaklı dondurma sayesinde şaha kalkan, bulundukları sofraları unutulmaz kılan bir lezzet şöleni. Bugüne kadar sır gibi sakladığım reçetesiyle yakınlarımın hep merak konusu oldu.

Aynı ölçü ile elma, armut da kızarttığım oluyor ama muz kızartmasının hafifliği diğerleri ile kıyaslanamaz derecede.

İdilika ve muzlu tarifleri şimdilik bu kadar. Şimdiden hepinizin eline sağlık.

Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



MUZLU HİNDİSTAN CEVİZLİ KEK



2 adet muz

3 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN:

Bir avuç bebe bisküvisi ve 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Zeytinyağı, Hindistan cevizi, süt ve yoğurdu ekliyoruz, çırpmaya devam ediyoruz. Un, tarçın, vanilyayı eledikten sonra kek karışımımızın içine ilave ediyoruz. Kek kalıbını yağladıktan sonra kek harcının yarısı döküyoruz. bir muzu dilimleyip aralarına serpiyoruz. Harcın diğer yarısını döküyoruz ve kalan diğer muzu üzerine dilimliyoruz bebe bisküvilerini batırıp üzerine Hindistan cevizi serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişiriyoruz.



PUFİDİK MUZLAR



2 adet yumurta

1 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı süt (kıvam verebilmek için)

4 yemek kaşığı pekmez

5 adet muz

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı

SERVIS İÇİN:

Kaymaklı dondurma

YAPILIŞI: Yumurta, un, pudra şekeri ve pekmezi çırpıyoruz. Kıvamına göre azar azar süt ilave ediyoruz. Muzları bu karışıma batırıp kızgın yağda kızartıyoruz. Kızarmış muzların üzerine kalan pekmezi gezdirip dondurma ile servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Muz kızartmasına pekmez yerine bal da koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor.



MUZLU KURABİYE



125 gr. margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket muzlu puding

300 gr. nişasta

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet muz

YAPILIŞI: Muzu eziyoruz ve diğer malzemelerle birlikte yoğuruyoruz. İstediğiniz şekli verip önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Hamur çok yumuşak olursa, yoğururken biraz un ekleyebilirsiniz. Muz yoksa muzlu puding de muz aroması için yeterli oluyor.