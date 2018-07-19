Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, yeğenim Venüs Baran ve arkadaşları ile rengarek bir gökkuşağı kek workshop'u yaptık. Çok eğlendiğimizi söyleyebilirim.



GÖKKUŞAĞI KEKLER

Böyle rengarenk kekler, esasen yabancı pasta mutfaklarında sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak ülkemizde son senelerde popüler olmaya başladı. Çoğu anne 'Ben çocuğuma gıda boyası yedirmek istemiyorum' diyebilir ama esasen hiçbir sakıncası yok çünkü içine koyduğunuz yarım çay kaşığı kadar bile değil. Ayrıca kek hamurunun renkli olması, renkli kekleri renkli kremalarla süsleme işi birçok çocuk için oldukça eğlenceli oluyor. Aranızda çocuğuna yine de renkli gıda boyaları yedirmek istemeyen anneler varsa, o halde doğal yollardan pekala rengarenk kekler elde edebilir. Ispnak püresinden yeşil, yabanmersin ilavesiyle mor, pancar püresi ile pembe, portakal ya da limon şurubu ile sarı gibi birçok alternatif var; tabii zaman ve de sabrınız varsa. Ben anne değilim; ancak bir çocuğum olsaydı zannediyorum mümkün olan tüm zamanlarda onunla bir aktivite organize etmeye çalışırdım. Mutlu bir aile olmak da, birlikte paylaşacak birşeyler bulabilmek değil mi zaten. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun.







RENGARENK MUFFİN



4 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı soda

4 yemek kaşığı yoğurt

250 gr. eritilmiş margarin

2.5 su bardağı un

Çeşitli renklerde gıda boyası

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. İçine vanilya ve toz şeker katıp çırpmaya devam ediyoruz. Margarin, yoğurt, soda ilave edip çırpıyoruz. Elenmiş un ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırıyoruz. Elimizdeki renk adetince kaselere kek harcımızı paylaştırıyoruz. Her bir kasenin içine farlı bir renkte gıda boyası ekliyoruz ve renkli hale getiriyoruz. Ardından muffin kalıbı ya da yağlı kağıtlara her birinden birer kaşık alarak harcı sırasıyla rengarenk olacak şekilde döküyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Kek hamurlarına kuru malzeme ilave edildikten sonra tahta kaşıkla karıştırılır, çırpılmaz.



FROSTİNG KREMA



500 gr. pudra şekeri

250 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerinin yarısını krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Kalan pudra şekerini limon kabuklarıyla ovuyoruz ve diğer karışıma ilave ediyoruz. Ardından süt, vanilya ve limon suyu ekleyip hazırladığımız kremayı sıkma torbasına dolduruyoruz. Gökkuşağı renkli muffinlerimizin üzerine sıkıyoruz ve pasta süsleriyle süslüyoruz.