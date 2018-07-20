Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, hem yapımı oldukça basit, hem son derece ekonomik, hem de son derece havalı üç adet çay saati lezzeti pişirdim. Pahalı malzemeler ile harikalar yaratmak biraz daha kolay olsa da esas maharet uygun bütçeler ile aynı sofraları kurabilmek bence.

Bizim Türk annelerinin en büyük özelliği ekonomik sofralar hazırlamak olduğuna göre, benim hazırladıklarımdan çok daha ekonomik alternatifleri sizler zaten yapacaksınız buna eminim. Denememi istediğiniz tarifler olursa lütfen bana idilikanınmutfagi@ sabah.com.tremail adresinden ulaşınız.

Sizden gelecek tarifleri bizzat deneyip daha sonra herkese aktarma müthiş keyif verecektir bana.

Bence Giritliler'in yaptığı lorlu tatlı börek, reçetelerin en hafifi yedikçe yiyesinizin geleceği ve yapımının çok kısa bir süre aldığı modeli bugün sizler için pişirdiğim.



KARADUTUN EKŞISI



Karadut reçelli keki her yediğimde, annemin benim küçüklüğümde her doğum günümde bu keki yapması aklıma geliyor.

Hatırladığım kadarıyla bir çeşit parçalı portakal şurubu hazırlayıp sıcakken kekin üzerine gezdiriyordu. Enfes bir lezzeti ve kokusu vardı. Ben de o kokunun peşinden giderek ama bu sefer küçük bir farkla karadut reçelini kullandım. Anlatılmaz, yaşanılır diyorum.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BROKOLİLİ FIRIN MÜCVER



2 adet kabak

2 avuç brokoli

1 adet patates ve havuç

4 adet yumurta

Yarım demet dereotu

20-25 adet maydanoz

8-10 adet yeşil soğan

Aldığı kadar un

1 adet kabartma tozu

1 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI: Kabakları soyup rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Brokolileri minik minik doğruyoruz. patates ve havucu rendeliyoruz. Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Yumurtları ayrı bir kapta öpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. Bütün malzemeleri kek yapıyormuş gibi birleştiriyoruz. Koyu bir kek hamuru elde edene kadar un ilave ediyoruz ve yağlanmış tepsiye döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz ve dilimlerek servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Unun miktarını size bırakıyorum, cıvık olmamasına dikkat edin ve turbo olarak pişirirken içinin cıvık kalmaması için en son ısıyı biraz düşürün. İsterseniz; rendelenmiş beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri ilavesiyle de pişirebilirsiniz.



KARADUT REÇELLİ KEK



1.5 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı karadut suyu

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 kahve kaşığı tarçın

ÜZERİ İÇİN:

1 küçük kase karadut reçeli

File badem

YAPILIŞI: 1.5 su bardağı toz şekerle 3 adet yumurtayı çırpıyoruz. Ayçiçek yağı ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra 1 su bardağı karadut suyunu ilave ediyoruz. 3 su bardağı unu azar azar ilave ederken, 1 paket kabartma tozunu da ekliyoruz. Bir adet portakalın rendelenmiş kabuğunu kek hamuruna karıştırıyoruz. Yağlanmış kek kalıbına hamuru boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 50 dakika pişiriyoruz. Diğer yandan, karadut reçelini tane ve şerbeti ile birlikte bir dakika kadar ısıtıyoruz. Sıcak kekin üzerine döküyoruz ve istersek file bademler ile süslüyoruz.



NANELİ TATLI BÖREK



16 adet hazır baklava yufkası

ARASI İÇİN:

150 gr. eritilmiş tereyağı

HARÇ İÇİN:

Yarım kg. tatlı lor

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kuru nane

ŞERBETI İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

ÜZERİ İÇİN:

Toz tarçın

YAPILIŞI: Öncelikle harcı için tatlı lor, nane ve şekeri bir kasede karıştırıp kenara alıyoruz. Ayrı bir yerde iki adet baklava yufkasını, arasına tereyağı sürerek üst üste yerleştiriyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Yufkanın dar olan kısımlarına harcı pay edip kenarları hafif içe doğru katlıyoruz. Sigara böreği gibi sarıyoruz. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbet için; şeker ve suyu kaynatıyoruz. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdiriyoruz.