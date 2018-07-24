Herkese merhabalar. İdilika’nın Mutfağı’nda bugün 7’den 70’e hepimizin bayılarak yediği, ancak annelerimizin meşhur söylemiyle hangi hijyenik koşullarda yapıldığını bilemediğimiz dondurmayı evde yapmayı deniyoruz. Malum, yaz sıcakları epey bunaltıyor; biz de evde dondurma yaptık. O kadar nefis ve hafif oldu ki, yazın kavurucu sıcaklarında bir nebze ferahlamak istiyorsanız, siz de deneyin.

DONDURMANIN TARİHİ

Dondurmanın tarihi, M.Ö. 4'üncü yüzyıla dayanıyormuş. Boğazına düşkünlüğü ile tanınan Roma imparatoru deli Neron, gladyatör dövüşlerini seyrederken, kendisine lezzetli yiyecekler sunan çeşnibaşlarını ödüllendirirmiş. Çeşnici başlarından biri, bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurmuş, üzerine bal ve çeşitli meyve parçaları dökerek, imparatora sunmuş. Neron, o güne kadar hiç tatmadığı bu yiyeceği çok sevmiş. Ertesi gün de köle ordusunu kar toplamaya göndermiş. Karın üzerine bal ve ezilmiş meyve döktürerek, tarihin ilk dondurmasını hazırlatmış. Ben bugün kayısılı, vişneli, kurabiyeli dondurma yaptım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

KARAORMAN DONDURMASI

300 gr. süzme yoğurt

200 gr. pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

200 ml. krema

1 çay kaşığı toz salep

1 kase taze vişne

Yarım kase damla çikolata

YAPILIŞI: Öncelikle süzme yoğurdu ve pudra şekerini çırpıyoruz. Ayrı bir kapta kremayı çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı, süzme yoğurtlu karışımın içine ilave ediyoruz ve toz salebi ekleyerek mikseri orta derecede çalıştırıp tüm karışımı çırpıyoruz. Dondurma karışımına ezilmiş vişne ve çikolataları ekleyip karıştırıyoruz. Cam bir kase ya da kek kalıbını streç filmle kaplayıp hazırladığımız karışımı içine aktarıyoruz. Üzerini spatula ile düzleyip streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuda minimum 8-10 saat arası soğutuyoruz. Çeşitli meyvelerle süsleyip servis ediyoruz.

KAYISILI DONDURMA

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

1 kg. kayısı

1 limonun kabuğu

YAPILIŞI: Vanilya çubuğu, süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Limon kabuklarını ekliyoruz. Ardından cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak soğumasını sağlıyoruz. Tenceredeki karışımın içine yumurtalı karışımı, karıştırarak ekliyoruz. En son rondodan çekilmiş kayısıyı da ilave ediyoruz. Malzemeler karıştıktan sonra karışımı çırptığımız kremanın içine yediriyoruz. Bir kek kalıbının ya da kasenin içini streç filmle kaplayıp karışımın aktarıyoruz. Üzerini streç filme kapattıktan sonra dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.

TARÇINLI BİSKÜVİLİ DONDURMA

5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz salep

1 yemek kaşığı toz tarçın

1.5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 kutu krema

3 adet yumurta sarısı

Bir kase dolusu bisküvi

YAPILIŞI: Vanilya çubuğu, süt, toz salep ve toz şekerin yarısını tencereye koyup vanilya çubuğunu içine atıyoruz. Koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarıyoruz. Ardından bir karıştırma kabının içinde kremayı çırpıyoruz. Başka bir karıştırma kabının içinde yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını, şeker ve yumurta sarıları iyice karışana dek çırpıyoruz. Karışımı cam bir kaseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlıyoruz. Cam kaseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak soğutuyoruz. Tencerede bekleyen karışımın içine yumurtalı karışımı karıştırarak ekliyoruz. Bisküvileri parçalayarak ilave ediyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığımız kremanın içine yediriyoruz. Kek kalıbı ya da cam kasenin içini streç filmle kaplayıp karışımı içine aktarıyoruz. Üzerini kapatıp dondurucuda 8-10 saat bekletiyoruz.