Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şifa veren özellikleriyle bilinen çok özel bir tohumdan söz edeceğim: Çörek otu. Uzman Doktor Elif Güveloğlu'nun araştırmasından öğrendiğim üzere, çörek otunun sunduğu şifalar 300 bin yıldan beri biliniyor. Avrupa'da uzun yıllar büyük itibar görmüş ancak zamanla başka şifalı bitkiler keşfedildikçe itibarı azalmış. İslam dininin hakim olduğu toplumlarda ise şifa kaynağı olarak kullanılmasına hiç ara verilmemiş.



KRALİÇE NEFERTİTİ'NİN DE SIRRI

Ortadoğu ülkeleri arasında birçok derdin dermanı olduğu için kutsanmış tohum olarak bilinir. Binlerce yıldır Ortadoğu, Asya ve Afrika'da kullanıldığı gibi, günümüzde Amerika ve Avrupa'da da kullanılıyor. Gerçek çörek otu, Kuzey Afrika ve Batı Asya'dan geliyor. Kraliçe Nefertiti'nin vücuduna çörek otu tohumu yağı sürdüğü biliniyor. Mısır'da bugün her evde ilaç olarak bulundurulan özel tohum; kadın hastalıkları, iktidarsızlık, şeker hastalığı, ateşlenme, grip ve baş ağrısı gibi birçok rahatsızlıkta yarar sağlıyor. Çörek otu, gerçek anlamda Orta Çağ'da tanınıyor. Ünlü doktor İbni Sina'nın kitaplarında da çörek otunun faydalarından bahsedilmiş. Bugün, çörek otunun doğal tıbba kazandırılmasının ise bir tesadüfe bağlı olduğu söylenir. Rivayete göre, 19'uncu yüzyılın başlarında değerli bir at, astıma yakalanmış ve sahibi doğal bir iyileştirme yöntemi aramaya başlamış. Mısırlı bir doktorun tavsiyesiyle çörek otu kullanmaya başlamışlar ve at iyileşmiş. Bu durum, araştırmacıların dikkatini çekmiş, çörek otunun içeriği detaylıca araştırılmaya başlanmış. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda görüşmek dileğiyle...



ÇÖREK OTLU PEYNİRLİ MUFFİN

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ezilmiş tulum peyniri

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Tuz

1 tatlı kaşığı çörek otu



YAPILIŞI:

Yumurtaları ve sütü çırpıyoruz. Karışımın üzerine zeytinyağını ekleyerek bir-iki dakika daha çırptıktan sonra unu ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Daha sonra hamura, tulum peyniri, dereotu, maydanoz, tuz ve çörek otunu da katarak iyice karıştırıyoruz. Karışımı, yağladığımız muffin kalıplarına paylaştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.



ÇÖREK OTU ÇAYI



Yarım tatlı kaşığı çörek otu tohumu

1 çubuk tarçın

1 su bardağı su



YAPILIŞI:

Öncelikle çörek otu tohumlarını demliğin içine koyuyoruz. Ardından çubuk tarçını içine atıp üzerine kaynar suyu ekliyoruz. Demliğin ağzı kapalı şekilde 8-10 dakika kadar çayı demlenmeye bırakıyoruz. Ardından süzerek fincanda servis ediyoruz.



ÇÖREK OTLU TUZLU KURABİYE



125 gr. tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı mahlep

1/2 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı acı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta akı

1/2 çay bardağı çörek otu

3 su bardağı un



ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı



YAPILIŞI:

Derin bir kaba 125 gram tereyağı koyuyoruz. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta akı, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı mahlep, yarım çay bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay bardağı çörek otu ekliyoruz. Tüm malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve azar azar üç su bardağı un ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamuru, yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Ardından hamurdan minik parçalar alıp elimizle yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Fırın tepsisine dizdiğimiz çörek otlu tuzlu kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 40 dakika pişiriyoruz.