?İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mis gibi kurabiye kokusu var. Alaçatı'nın en iyi pastanesi olan Alaköy Pastanesi ve onun yetenek abidesi sahipleri Demirel Ailesi ile sizi tanıştırmak için can atıyorum. Alaköy Pastanesi'nin sahibi Mithat Demirel, bence en başarılı Alaçatı girişicimlerinden biri. Çalışkanlık, titizlik ve lezzet üçlemesinde beni o kadar çok etkilediler ki, onlar ile kurabiye yapmasam içimde kalırdı. Kurabiye yapımı çok kolay, ancak püf noktaları olan, ustalık isteyen bir iş. Ben de geldim, ustasından öğrendim.



KURABİYENİN HİKAYESİ

Kurabiye, tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak ekmek fırını ve benzeri alanlarda, ekmekleri fırına sürmeden önce fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. Sonrasında 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde üretilerek günümüze kadar gelmiş. Buradan, başta Demirel Ailesi'nin girişimcisi olan genç işadamı Mithat'a, imalattaki anneciği Selda Hanım'a, Osman'a, Murat Bey'e herkese çok teşekkür ediyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KAVALA KURABİYESİ

125 gr. margarin

125 gr. tereyağ

1 su bardağı un

1 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



ÜZERİNE:

Bol pudra şekeri



YAPILIŞI:

İlk önce bademlerimizi iri iri çekip tavaya alıyoruz üzerine bir su bardağı unu da ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak beş-altı dakika rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz; tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabımızın içine yumuşak margarin ve tereyağını alıyoruz. (Aslında tamamen tereyağlı olması gerekir, orijinali budur ama ağır olduğu için ben yarı yarıya kullanmayı tercih ediyorum; seven tamamen tereyağ ile de yapabilir.) Yoğurma kabımızın içine tüm malzemeleri, soğumuş unu ve bademi de alarak iyice yoğuruyoruz. Eğer yarım ay şeklinde kalıplarınız varsa, onlarla şekil çıkartabilirsiniz ama yoksa benim gibi su bardağı ile yarım yarım keserek yarım ay şekli verebilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizerek 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriyoruz. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz.



TARÇINLI CEVİZLİ KURABİYE

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta beyazı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket (250 gr.) yumuşak margarin

4 su bardağı un

1 çay kaşığı tepeleme dolu tarçın

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



ÜZERİ IÇIN:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

2 tatlı kaşığı tarçın



YAPILIŞI:

Bütün malzemeleri yoğurma kabında karıştırarak kurabiye hamuru elde ediyoruz. Hamurdan avuç içi kadar parçalar koparıp yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. 160 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Kurabiyeleri, fırından çıkar çıkmaz pudra şekeri ve tarçına bulayarak servis tabağına alıyoruz



DAMLA SAKIZLI KURABİYE

1 paket damla sakızlı vanilya

1 adet yumurta

100 gr. tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 çay bardağı mısır nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un



ÜZERİ İÇİN:

Pudra şekeri



YAPILIŞI:

Yoğurma kabımıza malzemeyi alıp karıştırıyoruz. Ardından kaşık ile az az un ilavesi yaparak kurabiye hamurumuzu yoğuruyoruz. Yoğrulan hamura ister yuvarlayarak, ister minik kalıplarla şekil veriyoruz. Fırın tepsisine dizip 180 derecede pişiriyoruz. Üzeri çok az pembeleşince fırından alıyoruz. Biraz ılıyınca da üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz.