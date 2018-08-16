Bugün İdilika'nın Mutfağı, havuç renginde. Havuçla, pek alışılagelmiş olmayan sıra dışı reçeteler üretmek için mutfağa girdim. Havuçtan neler üretebilirim diye düşünürken bir anda zihnimde havuçları şeritler haline getirmek geldi. Bu havuçlarla; kremalı mantarlı, bolonez soslu ya da benim yaptığım gibi domates soslu lezzetler hazırlayabilirsiniz. Hatta fırında kurutulup poşetlerin içinde porsiyonlayıp dondurulabilirsiniz de. Bizim mutfakta çok beğenildi, bakalım sizinkiler ne diyecek? Canınız nasıl istiyorsa artık; fikir benden, yaratıcılık sizden.



HAVUÇTAN MÜCVER

Mutfağımda havuçlu mücver reçetesini oluşturduğumuz gün, personel yemeği havuç mücveri oldu. Yağlı olmasını istemezseniz, bu mücveri fırınlama şansınız da var. Mesela ben bir dahaki sefere hambuger köftesi olarak deneyeceğim. Bir de hepimizin bildiği havuçlu mezeyi, kuru fasulye ile denedik. Kuru fasulyeyi ben bugün ayrıca meze haline getirdim ve havuçlu ezme ile beraber sundum. Ancak siz maş fasulyesini direkt havuçlu ezmenin içine yedirebilirsiniz. Biz o formda da denedik ve hepimiz çok beğendik.



AFGANİSTAN'DAN ÇIKMIŞ

Havuç için; kökleri sebze olarak yenen iki yıllık bir kültür bitkisi diyebiliriz. Maydanozgiller ailesine mensup. Asya kökenli olduğu söylense de Afganistan'dan dünyaya yayıldığı biliniyor. Bugünlük benden bu kadar, betakaroten deposu turuncu bir günün daha sonuna geldik. Havuçla sıra dışı reçeleteler üretmeye çalışırken biz çok eğlendik. Siz de deneyimlerinizi idilikanınmutfağı@ sabah.com..tr adresinden benimle paylaşabilirsiniz. Mutlu, renkli, eğlenceli sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...

Kuru fasulyeli havuçlu ezme



HAVUÇLU EZME IÇIN:

3 adet havuç

1 kaşık süzme yoğurt

1 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

Tuz



KURU FASULYELİ



EZME İÇİN:

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz



YAPILIŞI:



Ezme için, havuçları rendeleyip zeytinyağında sote ediyoruz. Diğer malzemelerle karıştırıp yoğurtlu bir ezme yapıyoruz. Haşlanmış kuru fasulyeleri rondoda çekiyoruz, içine yoğurt, sarımsak ve zeytinyağını ekleyip hafif diri kalacak şekilde çekiyoruz. Kat kat dizerek servis ediyoruz.



?VEGAN SPAGETTİ



4 adet havuç



DOMATES SOS İÇİN:

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz

Karabiber

Pul biber



ÜZERİ İÇİN:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz



YAPILIŞI:

Havuçları temizleyip boylamasına dikey ince şeritler halinde kesiyoruz. Sonra o şeritleri ince ince spagetti görüntüsü verecek şekilde kesiyoruz. Kaynar tuzlu suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan havuçları çıkartıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için; domates ve sarımsakları rendeleyip tüm malzemeyi pişiriyoruz. Havuç spagettilerin üzerine sosu döküyor, rendelenmiş kaşar peyniri ve ince ince kıyılmış maydanoz ile süslüyoruz.



HAVUÇLU CEVİZLİ KÖFTE



4 adet orta boy havuç

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz

Tuz

Karabiber

Pulbiber



BULAMAK İÇİN:

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta



KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ



YAPILIŞI:

Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Biraz galeta unu ilavesi ile köfte formuna getiriyoruz avcumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp kızartıyoruz.