?İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamanın inceliklerini anlatıyorum. Bugün çok severek yaptığım pratik bir limonlu tavuk, yanında ise bol acılı bir spagetti en son olarak da zencefilli hafif bir tatlı hazırladım. Yemek faturalarınızdan tasarruf ederken, ailenize ucuz ama lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında. Uygun bütçeli sofralar hazırlamak öncelikle artan yemeklerden faydalanma, öğünleri planlamak ve akıllı alışveriş yapmaktan geçiyor.



SOFRADA EKONOMİ YAPIN

Hem fazla masraf etmemek, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktası takip etmemiz yeterli olacaktır. Öncelikle kullanacağımız meyve ve sebzeleri meysiminde alıp dondurucumuzda saklayıp ömürlerini uzatabiliriz. Yemekleri sunarken porsiyon büyüklüğünü hesaplayarak da ekonomi yapabiliriz. Mesela pilav yapıyorsunuz diyelim, bir bardak pirinç dört yetişkin için yeterlidir. Eğer iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan bir aileniz varsa, büyük ihtimalle yarım bardak size yetecektir.



NARENCİYE AROMASI

Ben yemeklerimde çoğunlukla narenciye kullanıyorum; hem asidik etkisinin çoğu sosun lezzetini ön plana çıkardığına inanıyorum, hem de narenciyenin verdiği tazelik ve hafiflik hissini yemeklerimde seviyorum. Limon ve portakalın en çok yakıştığı yemeklerin başında tavuk geliyor. Kızartmadan önce limon suyu ilave etmek, daha çıtır tavuklara sebep oluyor mesela. Ya da bu yemekte yaptığımız gibi dilim dilim aromasından ve görselliğinden de faydalanabiliriz. Bugünlük benden bu kadar. İstediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



AROMATİK TAVUK

10 adet kemikli tavuk kalça

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 adet portakalın suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber



YAPILIŞI:

Fırını 200 dereceye getiriyoruz.Ufak bir kasede zeytinyağı, rende sarımsak, şeker, soğan tozu, limon suyu, portakal suyu, tavuk baharatı, paprika, acı pul biber, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Tavuk kalçalarını fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon ve soğan halkalarını aralı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz ve karabiber ekleyip bir saat üzerini örtmeden pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Ben bu tavuğu hazırlarken meyvesinin rengi daha güzel olduğu için greyfurt kullanıyorum.



ÇİLİ ACILI SPAGETTİ

1 paket spagetti

5 adet çili biberi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi



YAPILIŞI:

Öncelikle yüksek ateşte minik minik doğradığımız biberleri soteliyoruz. Ardından soğan, sarımsağı ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Domatesi rendeleyip ilave ediyoruz, pişiriyoruz. Acı biber sosunuda ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



ZENCEFİLLİ KUP

3.5 su bardağı süt

1 kahve fincanı un

2 kahve fincanı şeker

1 yemek kaşığı toz zencefil



YAPILIŞI:

Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tarçını ilave ediyoruz. Mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Köpük köpük mus kıvamına gelene kadar çırparsanız kıvamı daha güzel olur. Servis ederken üzerine çikolata rendeleyebilirsiniz.