İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli ancak şık ve farklı bir mönü nasıl hazırlayabilirsiniz, sizlere anlatıyorum. Çok kolay bulabileceğiniz, ekonomik malzemelerle davet sofraları hazırlayabilir, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Misafir ağırlamayı çok abartılı formlarda hazırlayan ve misafirine çok önem veren bir mutfak kültürüne sahibiz. Ancak misafirimizin yiyebileceğinden çok miktarda yemek sunduğumuz zaman, aslında hazırladığımız yemeklerin hakkını tam veremiyoruz ve misafirlerimizin çoğu zaman mide fesatı geçirmelerine sebep oluyoruz. Davet mönüleri, temelde birkaç dinamiğe ihtiyaç duyar. Çorba ya da bir başlangıç, ardından ana yemek ve eşlik eden beğendi, pilav ya da garnitür ve en son olarak da tatlı. Bu sayı elbette çoğalabilir, konsepte bağlı olarak başlangıç yerine çorba, ayrıca zeytinyağlı bir yemek, börek ve fazlası ile çeşitlendirilebilir. Ancak şunu unutmamamız gerekir ki misafirlerimiz de bizler gibi bir midesi vardır ve bir öğünde yiyebilecekleri yemek miktarı sınırlıdır. Ben bugün misafirlerim için evdeki süzme yoğurttan bir çorba, ana yemek olarak ise tıpkı bir hünkar beğendi tadında ancak bu defa pastırmalı olarak hazırlanan bir lazanya ve tatlı olarak da sütlaç hazırladım.



PASTIRMALI LAZANYA

Lazanya güzel bir bolonez sos, akışkan bir beşamel sos ve bolca mozarella ve parmesan peyniri ister. Ancak ben iç malzemesini bir tık değiştirip beşamel yerine patlıcan beğendi, bolonez yerine ise bir pastırma sote hazırladım. Sonuç gerçekten inanılmaz oldu. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile...



REYHANLI SÜZME YOĞURT ÇORBASI

200 gr. süzme yoğurt

150 gr. iyice ufalanmış ekmek içi

Et suyu

Tuz



ÜZERİNE:

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Reyhan



YAPILIŞI:

Süzme yoğurt ve ekmek içleri bir kaba koyulup karıştırılır. Homojen bir kıvam alana kadar yarım saat arayla sürekli karıştırılır. İyice karıştığı anlaşıldığı zaman üzerine kaynatılan et suyu eklenir. Yoğurt kesilmesin diye et suyu birer kepçe yavaş yavaş yoğurtlu harca yedirilir. Çorba kıvamına getirilir. Üzeri için; tereyağı eritilir, en son altını kapatınca kırmızı toz biber ve reyhan eklenerek üzerine dökülür.



PASTIRMALI BEĞENDİLİ LAZANYA



BEĞENDİ İÇİN:

1 kavanoz közlenmiş patlıcan

1 kaşık un

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 su bardağı süt

Tuz



PASTIRMA SOTE İÇİN:,

400 gr . çemensiz pastırma

2 adet biber

1 adet soğan

1 kaşık biber salçası

2 adet domates

Ayçiçek yağı

2 diş sarımsak



BEĞENDİ İÇİN:

1 paket lazanya

500 gr. rendelenmiş kaşar peyniri

1 kase parmesan peyniri

1 avuç bayat ekmek kırıntısı



YAPILIŞI:

Pastırmalar minik minik doğrandıktan sonra sırasıyla soğan, sarımsak, salça, domates eklenerek sotelenir. Beğendi için; bir kaşık tereyağı eritilir, un kavrulur ardından közlenmiş patlıcan eklenir. Hafif kavrulunca yavaş yavaş süt ve Hindistan cevizi eklenir. Fırın kabına lazanyalar çiğ olarak bir kat dizilir, üzerine beğendi, onun üzerine pastırma sote ve kaşar peyniri eklenir. Tekrar lazanya şeklinde devam edilerek istediğiniz kadar kat çıkılır. parmesan peyniri ve ekmek kırıntıları serpilir. 185 derece fırında pişirilir.



SÜT REÇELLİ SÜTLAÇ

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı süt reçeli

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker



YAPILIŞI:

Pirinçler yıkanır. Daha sonra bir su bardağı suda haşlamak için derin bir kabın içine alınıp ocağın üzerine koyulur. Hafif diri kalan ve biraz haşlanan pirinçlerin üzerine bir litre süt yavaş yavaş eklenir, karıştırılır. Süt reçeli ve şeker ilave edilir. Bir süre ara vermeden karıştırılır. Son olarak sütlaç kıvama geldikten sonra, bir portakal kabuğu rendesi, sütlacın üzerine ya da istersek içine eklenir. Güveçlere paylaştırarak servis edilir.