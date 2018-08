Herkese merhaba, Yarın bayram. Arifeden bayram hazırlığı başlar düşüncesiyle, bayram sofralarının baş tacı, şerbetli tatlılarda dünya markası olan ekmek kadayıfını evde yapmaya karar verdim. Bu bayram hem ev yapımı ekmek kadayıfı keyfine varalım, hem de hazır satın aldığımız ekmek kadayıfı ile vişneli versiyonunu yapıp bu sıcak günlerde serin serin yiyelim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

VİŞNELİ EKMEK KADAYIFI

1 tane küçük ekmek kadayıfı

1 litre su

800 gr. toz şeker

500 gr. vişne

3- 4 damla limon suyu

Kaymak

Yapılışı: Şerbeti hazırlamak için su, şeker ve vişneyi bir tencereye koyuyoruz. Diğer taraftan kadayıfı tepsiye alıp su ile ıslatıyoruz. Fazla suyunu almak için temiz bir bez ile kadayıfın üzerine hafif hafif bastırabilirsiniz. Kaynayan şerbete limon sıkıp beş dakika daha kaynatıyoruz. Kadayıfı ocağa alıyoruz. Üzerine kepçe kepçe şerbet ilave ediyoruz ve kontrollü ateşte pişiriyoruz. Pişirirken üzerine sürekli kenarlarına akan şerbeti döküyoruz. Kadayıf şerbetini iyice çekince kürdanla her tarafının pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Dilimledikten sonra vişne ve kaymak ile birlikte servis ediyoruz.

EKMEK KADAYIFI

KEK IÇIN MALZEMELER:

3 adet yumurta

3 kahve fincanı şeker

3 kahve fincanı un

1 paket kabartma tozu

KARAMELLI ŞERBET IÇIN:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

ARA KREMASI IÇIN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

Yapılışı: Yumurta ve şekeri mikserle beş dakika çırptıktan sonra unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyerek karıştırıyoruz. 170 derece önceden ısıtılmış fırında kapağını hiç açmadan 20 dakika pişiriyoruz. Kek soğuduktan sonra üç bardak şeker ve üç bardak kaynar su ile karameli hazırlıyoruz. Şekeri tencereye koyup kısık ayarda eritiyoruz, iyice sıvı haline gelince üzerine yavaş yavaş üç bardak kaynar suyu döküyoruz. Suyu kattığınızda şeker katılaşıyor, şeker tekrar eriyene kadar kaynatıyoruz. Krema için; Hindistan cevizi ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri karıştırarak pişiriyoruz ve piştikten sonra Hindistan cevizi ve vanilyayı ekleyerek mikserle çırpıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kekimizi enlemesine ikiye bölüyoruz, önce alt kısmı pişirdiğimiz tepsiye tekrar koyuyoruz. İlk sıcaklığı çıkmış karamel şerbetimizin yarısını alt kısma döküyoruz. Ortaya kremamızın hepsini döküp güzelce yayıyoruz. Üst kısmı da dikkatlice yerleştirilip kalan şerbeti de kekin her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz, üzerinde kaymak ya da krem şantiyle servis ediyoruz.

Ekmek kadayıfının püf noktaları



Kadayıf ekmeklerinin, taze ve has undan yapılmış olmaları gerekir.

Kadayıfın, içinde düğme büyüklüğünde ve şeklinde hamur kalmış katı kısımların bulunmaması, ince ve her tarafı eşit kalınlıkta olması gerekir. Bayat kadayıflar, ısıtıldıklarında kırılarak dağılacakları gibi, has undan yapılmamış olan kadayıflar da yeteri kadar büyümezler.

Kadayıf ekmeklerinin bir de, tatlı yapmadan uzun müddet dayanabilen, gevrekleştirilmiş olanları vardır. Bunlara bayat ekmek denilemez, bu kadayıflar aynen gevrek yapar gibi, bir gün bayatlatıldıktan sonra tekrar fırına sürülerek kurutulmalıdır. Böylelikle uzun süre küflenmeden dayanabilir.

Şerbetlendikten sonra, ocağın üzerinde çevirerek pişirilmelidir.

Her tarafının piştiğini anlayabilmek için kürdan ile kontrol edebilirsiniz.