Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı, mübarek Kurban Bayramı'nın üçüncü günü yine mutfağa girdi ve sizler için kazandibi dosyasını açtı. Diğer yandan, müthiş ikili olarak sayılan ve davet sofralarının baştacı ana yemeklerden biri olarak tanınan arpa şehriye pilavı yatağında kuzu inciği mönümüze taşıyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

ŞEHRİYE PİLAVI EŞLİĞİNDE KUZU İNCİK

4 adet kuzu incik

1 yemek kaşığı tereyağı

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı şehriye

2.5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kuzu incikler bir tencereye alınır. Kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar yaklaşık bir saat pişirilir. Suyunu tamamen çekince bir kaşık tereyağı koyulup etler kavurur gibi kızartılır. Pilav için; zeytinyağıyla şehriyeler, rengi koyulaşana kadar kısık ateşte kavrulur. Tuzunu ve suyunu verip kaynayınca altı kısılıp pişmeye bırakılır. Pişen pilavın içine bir kaşık tereyağı koyulup kapağı kapatılır.

KAZANDİBİ

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1 su bardağı şeker

Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri

YAPILIŞI: Öncelikle tepsinin her tarafına margarin sürülür. Süzgeçle pudra şekeri serpilir, her tarafı kaplanır. Tencereye kuru malzemeler alınır. Süt yavaş yavaş eklenir. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Fokurdadığı zaman altı kapatılır. Muhallebiden iki veya üç kepçe alınıp tepsiye dökülür. Ocağımızın orta ateşli yerine alınır. Üzerindeki muhallebi, spatula yardımıyla bir yerden bir yere alınarak dibi yakılır. Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olununca, tenceredeki muhallebi tekrar ocağın üzerine alınır. Tekrar kaynadığı zaman tepsiye dökülür. Mutfak tezgahına soğuk su dökülür veya çok ıslak havlunun üzerinde tepsi soğutulur. Soğuyunca spatula ile kesilir. Kestiğimiz ve rulo yapacağımız zaman spatula su ile iyice ıslatılır ve tabağa alınarak servis edilir.

KAZANDİBİNİN HAKİKATI

Kazandibi aslen, tavukgöğsü muhallebisiyle yapılmaktadır. Tavukgöğsü, ilk olarak Romalılar tarafından yapılmıştır. Daha sonrasında Bizans'a ve Türklere geçmiştir. Orta Çağ sonunda Avrupa'da tavukgöğsü yapımı azalarak bitmiştir. Türkler bu tatlıyı benimsemiş ve buna ek olarak kazandibini de icat etmişlerdir. Önceleri konak ve saraylarda yapılan bu tatlı, daha sonrasında halka da yayılmış ve benimsenmiştir.

SÜPER BİR KAZANDİBİ İÇİN PÜF NOKTALARI

Kaynatma sırasında dibinin tutmaması için ara sıra karıştırılmalıdır.

Şekeri ilave edildikten sonra fazla kaynatılmamalıdır.

Pudra şekeri dengeli bir şekilde tepsiye yayılmalıdır.

Soğuyan muhallebi bir porsiyonluk 5–7 santim boyutlarında dikdörtgenlere kesilir. Spatula ile çıkartılarak yanık kısmı üste gelecek şekilde yerleştirilir.

İstenirse kazandibi daha büyük tepsilere ince bir şekilde dökülüp daha geniş kesildikten sonra rulo halinde sarılarak da tabaklara servis yapılabilir.