İdilika'nın Mutfağı'nda bugün özel bir mutfak ve spor stüdyosundan sizlere sesleniyorum. Yaz boyunca Alaçatı'da yaşıyorum. Bizim burada İzmir ve İstanbullular'ın vazgeçilmezi olan bir stüdyo var; ismi Dev Stüdyo.

Onun içinde de Muvv Cafe adında bir kafe yer alıyor. Orada hem spor yapıyoruz, hem de sağlıklı yemekler ile vicdanları iyice hafifletiyoruz.

Bugün tarifler onlardan.Bayram nedeniyle geçtiğimiz hafta çok yiyip içtik; şimdi detoks zamanı. Dev Stüdyo'nun ve Muvv Cafe'nin kapılarını bana sonuna kadar açan spor hocam Barış Devir'e ve kendilerine özgü sağlıklı lezzetleri bizlerle paylaştıkları için İlgen ve Selin Açıkgöz' e çok teşekkür ediyorum.?



Granola ve yoğurt?



300 gr. yulaf

6 çorba kaşığı bal ya da pekmez

50 gr. tuzsuz badem

50 gr. fındık

50 gr. ayıklanmış kabak çekirdeği

50 gr. ayıklanmış ayçekirdeği

50 gr. kuru kayısı

50 gr. incir

50 gr. kuru üzüm

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı keten tohumu



YAPILIŞI: Fırını ısıtın. Bal ya da pekmezi bir kaba alın.

İçi su dolu olan daha geniş bir kabın içine oturtun, iyice ısınsın.

Badem ve fındığı küçük parçalara bölün. Kuru meyveler hariç tüm malzemeleri karıştırıp fırın tepsisine yayın. Üzerine ısınmış balı döküp fırında 20 dakika pişirin. Kuru meyveleri küçük parçalara bölüp bu karışıma ekleyin. Bir sefer karıştırın, 10 dakika daha fırında pişsin.

Tepsiyi fırından alın, iyice soğusun. Bir kutu veya kavanoza koyun. Granola yoğurt karışımı için ise bir kase yoğurdu hafifçe çırpın. Üzerine üç-dört kaşık granola, mevsim meyveleri ve dilerseniz chia, mavi haşhaş ve susam ekleyin.



Enginarlı kinoa salatası

SALATA IÇIN:

1 çorba kaşığı kinoa

1 çorba kaşığı yeşil mercimek

İsteğe bağlı olarak 1'er çorba kaşığı kaşığı esmer pirinç ve irmik

1 çorba kaşığı kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı un

2 enginar

1 demet roka

İsteğe bağlı yeşillikler



SOS:

1 tatlı kaşığı tane hardal

1 tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kinoa, yeşil mercimek ve diğer kuru malzemeler iyice karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su ile arada karıştırarak 8-10 dakika pişirilip soğumaya bırakılır. Un; bir çorba kaşığı limon suyu, bir çorba kaşığı un, bir bardak su ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırılır. İki adet enginar bu karışımda haşlanır. Tercih ettiğiniz sos malzemeleriniz iyice karıştırılır. Salatada kullanılacak olan yeşillikler karıştırılıp suyu süzülüp salata kabına konur.

Üzerine enginarlar, içlerine kinoa karışımı ve hazırladığınız sos karışımı dökülür.



Alfa smoothie



1 avuç frambuaz

1 avuç çilek

1/2 muz

1 elma (suyu sıkılacak)

İsteğe bağlı nane ve/veya fesleğen

1/2 bardak su

10 adet buz



YAPILIŞI: Önce beş tane buz blender'da kırık hale getirilip bardağa alınır. Sonra tüm malzemeler blender'da karıştırılıp bardağa dökülür.