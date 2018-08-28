Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Ege'nin şirin mi şirin ilçesi Seferihisar'a gidiyoruz. Seferihisar denince aklımıza hemen, üzerine yumurta kırılarak yapılan meşhur katmeri geliyor. Annem katmer çok sevdiğinden hafta sonları Seferihisar'a kahvaltıya gider, bu katmerden yerdik. Dönüşte de Seferihisar pazarına uğrardık. Benim yeşillik aşkımın mimarı Seferihisar pazarıdır.

FARKLI TARİFLER

Seferihisar mutfağı müthiştir. Seferihisar'ın kınalı bamyasının tadına doyum olmaz. Mübadil mutfağının etkilerini gördüğümüz Seferihisar yemek kültüründe oğlak dolması, patlıcan sarması, Urla güveci gibi geleneksel yemeklerin yanı sıra, balık buğulama ve kalamar tava gibi tamamen yöreye has balık yemekleri de mevcuttur.

ENGİNAR DOLMASI



3 adet enginar (kişi sayısına göre)

1.5 bardak pirinç

Yarım demet nane

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze soğan

1 adet soğan

1 adet limon

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

YAPILIŞI: İçi için; pirinçleri yıkayıp suyunu süzüyoruz. Soğanı, taze soğanı, maydanozu ve naneyi ince ince doğrayıp pirinçle karıştırıyoruz. Üzerine zeytinyağını, karabiberi, tuzu ve yarım limonun suyunu ilave edip iyice karıştırıyoruz. Bir kaseye su koyup içine yarım limonu sıkıyoruz. Enginarların önce saplarını kesip altta kalan sert yapraklarını temizliyoruz. Üst kısmını dümdüz olacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra elimizle açarak biraz gevşetiyoruz ve bir tatlı kaşığı yardımıyla tüylü kısımlarını temizliyoruz. Temizlediğimiz kısımlara hemen limon sürüp limonlu suya koyuyoruz. Enginarların ilk önce orta kısmını pirinçli harçla dolduruyoruz. Sonra tek tek yaprakların aralarına pirinçli harcı dolduruyoruz. Enginarların yarısına kadar sıcak su ilave ediyoruz. Sıcak suyu azaldıkça azar azar, pişene kadar ilave ediyoruz.

KEKİK TURŞUSU



1 kg. taze kekik

3 yemek kaşığı limon tuzu

2 yemek kaşığı tuz

3 yemek kaşığı pulbiber

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Kekiklerin saplarını seçerek bol suda yıkıyoruz. Baharatlarını ekleyerek karıştırıyoruz. Cam kavanozlara dolduruyoruz. Üzerini geçecek şekilde zeytinyağı ekliyoruz. Güneş görecek bir yerde bir hafta bekletiyoruz. Buzdolabında muhafaza ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Taze kekikleri kavanoza kayarken sıkı sıkı doldurup kaşıkla bastırırsanız, daha güzel olacaktır.

ÇALKAMA

1 demet ısırgan otu

1 demet ıspanak

4 adet taze soğan

1 adet kuru soğan

1 küçük çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı beyaz peynir

2 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI: Ispanak ve ısırganın yaprak kısımlarını temizleyip yıkıyoruz. Taze soğanın yeşil kısmını, ıspanak ve ısırgan yapraklarını ince ince kıyıyoruz. Kuru soğanı minik minik doğruyoruz. Üzerlerine zeytinyağı ve tuz ekleyerek tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Tepsiyi zeytinyağıyla yağlıyoruz. Otlu karışımı yayıyoruz. Bir kap içerisine un, su ve tuz ekleyip iyice çırpıyoruz. Bu bulamacı otların üzerine gezdiriyoruz. 200 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.