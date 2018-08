İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; enfes aroması ve kokusuyla, bana her daim memleketimi hatırlatan, karşı kıyımız Sakız Adası'nı özleten ve beni sakız ağaçları ile ünlü, çocukluğumun geçtiği Alaçatı'ya götüren sakızı ele almak istedim.



NEDİR BU DAMLA SAKIZI?

Damla sakızı diye satılan bu efsanevi lezzet esasen, sakız ağacından elde edilen ve birçok alanda kullanılan bir reçine türüdür.

Sıvı halde toplanan sakızların, güneşte kurutularak sert bir yapıya dönüşmesi ve saydam bir renk alması sebebiyle damla sakızı, mutfaklarımıza küçük yumru kristaller olarak girmiştir. Sadece tatlılarda, kek ve kurabiyelerde değil, birçok et ve balık yemeklerinde dahi damla sakızının o efsanevi aromasına kapılıp gitmişizdir.



MEŞHUR TATLI

Benim bütün çocukluğum Alaçatı'da geçti. O zamanlar kuyudan su çekerdik.

Alaçatı köy pazarına giderdik, kireç ve çivit boyalı evlerin önünde oynardık. O yıllarda istila edilmemişti bizim oralar. Turşucu Erol Usta'dan turşu suyu içer, İmren Pastanesi'nde kesme sakız tatlısı yerdik.

Annem her sabah, 1 litre manda ya da keçi sütü satın alır, bir çeşit muhallebi olan sakız tatlısından yapardı. Ben de gün boyunca denizden çıkar onu yerdim.Bu nedenle bugün bu tatlının da tarifini vermek istedim.

SAKIZLI YAHNİ



400 gr. kuşbaşı dana eti

350 gr. soyulmuş arpacık soğan

2 adet patates

1 kaşık domates salçası

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı damla sakızı

1 çay kaşığı kimyon

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber



YAPILIŞI: Kuşbaşı etleri, kapaklı bir güveçte orta ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz. İçine küp küp doğranmış patates ve soyulmuş arpacık soğanları ilave edip kavuruyoruz. Salça ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Ardından sakızı ve diğer malzemeleri ekleyip üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatıyoruz. Patatesler pişince ocaktan alıp servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Defne yaprağı ve portakal kabuğu eklerseniz, sakızlı yahni efsanevi bir lezzete ulaşacaktır.



DAMLA SAKIZLI KURABİYE



250 gr. tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2.5 su bardağı un

2 kahve fincanı dövülmüş fındık

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

2 parça dövülmüş damla sakızı

Üzeri için pudra şekeri



YAPILIŞI: Damla sakızı ile unu karıştırıyoruz. Diğer malzemeleri ekleyip yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru 10 dakika buzlukta bekletiyoruz. Elimizle minik toplar halinde yuvarlayıp bir tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pudra şekeri serperek servis ediyoruz.



ALAÇATI SAKIZ TATLISI



1 lt. süt

1 su bardağı un

125 gr. tereyağı

2 su bardağı şeker

Nohut büyüklüğünde damla sakızı

1 paket vanilya



YAPILIŞI: Tereyağı ve unu kavuruyoruz ancak unun renginin dönmemesine dikkat ediyoruz. Ardından sütü ilave ediyoruz. Damla sakızını dövüp şekerle beraber ilave ediyoruz. Göz göz olana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapadıktan sonra vanilya ilave edip 15 dakika mikser ile aynı yöne çırpıyoruz ve cam bir tepsiye döküp soğutuyoruz. Dilim dilim keserek servis ediyoruz.