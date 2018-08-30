İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tereyağı yapımını inceliyoruz. 'Tereyağı evde nasıl yapılır?' konusuna geçmeden önce, tereyağı nedir bir bakalım. Tereyağı; hayvansal bir gıda maddesidir.

Tereyağının hammaddesini süt yağı oluşturur. Yağın bileşiminde yüzde 82 oranında süt yağı, su, süt şekeri, mineraller, kolesterin, suda çözülmüş vitaminler, protein, asitler, aromalar ve proteinler bulunur. Bizlerin şarküterilerden veya marketlerden satın aldığımız, modern tereyağları; katkısız ve kaliteli yağı yüksek sütlerden yapılır.

Türkiye'de yayık ayranından imal edilen tuzlanmış tereyağı; ağır kokulu ve tuzlu, ekşimsi tada sahiptir.



İLK NEREDE ÜRETİLMİŞTİR?

İlk tereyağı üretiminin nerede olduğu bilinmemektedir. Ama bunun hayvancılığın başlaması ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bilinen en eski bilinen kaynak ise eski milattan 3 bin yıl önce Sümerler tarafından mozaiklerde resmedilmiş.

Ama bunun ayran veya tereyağı üretimi olduğu kesin bilinmemektedir.

19'uncu yüzyılda endüstri devrimi ile birlikte büyük mandıra ve tereyağı işletmeleri türeyerek üretim sanayileştirildi.

Tarımın ve hayvancılığın gelişmesi, traktör ve süt sağma makinalarının kullanılmaya başlanması, nakliyat imkanların oluşması; tereyağı üretimi ve tüketiminde bir patlama oluşturdu.



TUZLU MU SEVERSİNİZ, TATLI MI?

Anadolu'da çoğunlukla tercih edilen tereyağı, genelde kendi ihtiyaçları için yayık ayrandan üretilen ekşi tereyağıdır.

Uzun müddet dayanması için bol bol tuzlanır. Birçok yabancı tarifte karşımıza çıkan butter cream yani tereyağı kreması, adından da anlaşılacağı gibi ağır bir kremadır.

Cupcake, kurabiye ve pasta üstü süslemeleri için idealdir.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...



EV YAPIMI TEREYAĞI



3 su bardağı süt ya da yoğurt kaymağı

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı çok soğuk su



YAPILIŞI: Süt kaymağını robota alıyoruz. Süt kabarana kadar bir-iki dakika çırpıyoruz ve üzerine ılık suyu ekliyoruz. Beş dakika boyunca orta ayarda çırpmaya devam ediyoruz. İyice köpürünce bir su bardağı çok soğuk su ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma esnasında su ayrışmaya başlayacaktır, yağ topaklanıp sudan iyice ayrılınca hazır demektir. İnce delikli süzgeç ile yağı süzüp bir kaba alıp buzlukta beş dakika bekletiyoruz. Buzluktan çıkardığımız yağı berraklaşana kadar yıkıyoruz.



PORTAKALLI TEREYAĞI



1 adet portakalın rendesi

1 adet limonun rendesi

1 parça taze kekik

200 gr. tereyağı



YAPILIŞI: Oda sıcaklığına getirdiğimiz tereyağı ile tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Ardından uygun bir kap içerisinde tekrar buzdolabına alıp donmasını sağlıyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz.



AROMATİK TEREYAĞI



1 su bardağı tereyağı

Dereotu ya da maydanoz

1 yemek kaşığı kimyon ve rezene tohumu karışımı

Taze biberiye

1 adet kapya biber (dolmalık kırmızı biber) ya da pul biber

1 diş sarımsak



YAPILIŞI: Tereyağ��nı bir kaseye alıyoruz. Kekik ve biberiyeyi ince ince kıyıyoruz. Biberi, çekirdeklerini çıkardıktan sonra küçük küpler halinde doğruyoruz. Tüm malzemeyi ezdiğimiz sarımsakla birlikte bir kap içinde karıştırıyoruz. Mutfak tezgahına streç filmi seriyoruz. Ortasına baharatlı tereyağını koyuyoruz ve streç filme sarıyoruz. Baharatlı tereyağını dondurucuya atıyoruz ve bir saat dinlendiriyoruz.