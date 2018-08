İdilika'nın Mutfağı bugün Isparta'ya konuk oluyor.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü'nün bölge sınırları içerisinde olması nedeniyle, burada balık yemekleri de yöre mutfağına ayrı bir zenginlik katıyor. Bu bebeple sazan dolması ve kiremitte kerevit gibi lezzetleri bizzat gidip yerinde denedim ve yapılışını öğrendim.

Türkiye'nin gül bahçesi kabul edilen Isparta'nın meşhur güllerinden gül reçelinin yapımını da sizler için öğrendim.

Isparta mutfağı; ülkemizdeki belli başlı yörelerin mutfakları kadar bilinmese de, her zaman geçiş yollarının üstünde bir şehir olması ve birçok farklı medeniyetin izlerini taşıması nedeniyle oldukça zengin bir mutfak kültürünü içinde barındırmaktadır.

Et, sebze ve tahıl kökenli yemek çeşitlerinin yanı sıra ekmek, börek ve tatlı çeşitleri de yöreye has bir şekilde yapılmaktadır.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KİREMİTTE KEREVİT



Yarım kg. kerevit

1 adet orta boy soğan

3 dal maydanoz

3 dal dereotu

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

2 dal maydanoz

1 yemek kaşığı salça



YAPILIŞI: Kerevitleri yaklaşık bir saat kadar sıcak suda bekletin. Yumuşadıktan sonra kabuklarından ayırarak güveç kabına alın. Daha sonra üzerine soğanları halka şeklinde doğrayın. Maydanozları ince ince kıydıktan sonra ilave edin. Dereotlarını da aynı şekilde doğrayıp ekleyin. Sonrasında karabiber, tuz ve sarımsakları da koyduktan sonra tereyağı ilave edip ayrı bir kapta yarım çay bardağı su ile birlikte salçalı sos haline getirin. Güveç kabına dökün. Önceden ısıttığınız 180 derecedeki fırına vererek 20 dakika kadar pişirin.



ISPARTA GÜL REÇELİ



350 gr. reçellik gül

6 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

2 çorba kaşığı limon suyu



YAPILIŞI: Reçellik güllerin yapraklarını ayıklayıp yıkayın ve süzün. Gül yapraklarını tencereye alıp şeker ve limon suyunu ekleyin. Hafif ovup bekletin. Suyu ilave edip tencerenin ağzı açık olarak pişirin. Pişirme sırasında oluşan köpüğü alın. Reçel kıvamına gelince ateşten alın. Soğuyan reçeli küçük kavanozlara paylaştırın.



SAZAN DOLMASI



1 adet 3-4 kg.'lık sazan balığı

2 su bardağı bulgur veya pirinç

Birer tutam tarçın, nane, karabiber, kırmızı biber

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı su

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı kuş üzümü

Yarım su bardağı çam fıstığı

SÜSLEMEK İÇİN:

Bir demet maydanoz

1 adet limon

3 adet orta boy domates



YAPILIŞI: Balığın derisini soyun, sırtındaki yüzgeç ve kanatları temizleyin. Salça, yağ ve baharatlardan oluşan sosu, balığın içine ve dışına tamamen sürün. Balığı, 15 dakika beklemeye bırakın. Yağı tencerede iyice kızdırın ve balıktan çıkan havyarı, yumurta sarısı rengini alıncaya kadar kızartın. Baharatlar, bulgur veya pirinci, çam fıstığı ve kuş üzümü ile kavurup su ilave edin. Bu karışımı balığın içine iyice doldurup dikin. Fırında iki saat pişirin.