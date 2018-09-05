İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bana en cok sorularlardan biri olan 'Bayat ekmekleri nasıl değerlendirebiliriz?' sorusuna yanıt bulmaya çalışacağım.

Ekmeğin, kültürümüz de önemi ve anlamı çok büyük. Fırından yeni çıkmış, mis kokulu, çıtır çıtır bir ekmeği eve dönerken tırtıklamaktan daha keyifli ne olabilir? Hangimiz sevmeyiz?

Peki çabucak bayatlayan ekmekleri nasıl değerlendirmek lazım ki, atmayalım?

Ben çoğunlukla ekmekleri en taze hallerindeyken, yiyemeyeceğim miktarını buzdolabı poşetine koyup buzluğa atıyorum.

İhtiyacım olduğu zaman, acelem var ise mikrodalga fırında iki dakika içinde çözdürüyorum.

Zamanım var ise biraz bekliyorum.

Kısa zamanda taze ekmeklerim oluyor.



ALTERNATİF TARİFLER

Peki bunun önüne geçemedik ve ekmek bayatladı. Neler yapabiliriz?

Bugün bu soru üzerine çalıştım ve türlü alternatifler geldi aklıma. Hepimiz yumurtalı ekmek ya da bayat ekmeği sucuk ve kaşar peyniri ile fırınlamayı biliyoruzdur öyle değil mi? Benimkiler biraz daha enteresan…



BAYAT EKMEK GEVREĞİ



5-6 dilim bayat ekmek

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt



YAPILIŞI:

Süt ve toz şekeri karıştırın. Ekmekleri bu karışıma arkalı önlü batırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepside iyice kızarana kadar fırınlayın.



BAYAT EKMEK HAMURUNDAN 8 DİLİM PİZZA



HAMURU IÇIN;

Bayatlamış yarım ekmek

1 su bardağı süt



ÜST MALZEME IÇIN:

1 su bardağı sarımsaklı domates sos ya da domates püresi

1 kase rendelenmiş mozarella

1 kase konserve mısır

10 dilim sucuk

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet köy biberi



YAPILIŞI:

Bayat ekmekleri, süt ile ıslatıp yoğurun ve hamur elde edin. Fırın tepsisini yağlayın, hamuru eliniz ile yerleştirin. Üzerine sos sürün ve rendelenmiş mozarella peyniri ve minik minik doğradığınız malzemelerle süsleyin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin.



PÜF NOKTASI

Mozarella peynirini veya kaşar peynirini asla malzemelerin üzerine koymayın. Peynirin hemen sosun üzerinde erimesi, gerçek pizza görüntüsü ve lezzetinin bir numaralı kaidesi.