Çaya misafirlerim geliyor bugün.

Bayılıyorum altın günü havasında geçen bol muhabbetli günlere.

Çok yoğun çalışan bir insan olduğum için hasretle bekliyorum evde olacağım günleri; bir de sevdiklerim gelecekse eğer, hazırlıklar daha bir keyifli hale geliyor benim için. Tabii her şeyi bir hedefe bağlamak isteyen İdilika rahat durur mu? 'Madem 19.90 TL'ye sofra hazırlıyorum, bu sefer çay saati hazırlayayım' dedim ve marketin yolunu tuttum.



BEZELİ PASTA



Planlarıma göre bir çeşit tuzlu, bir adet pasta ve bir de kurabiye yapacaktım.

Markete girince hazır pandispanyaların hiç de pahalı olmadığını gördüm.

Aldım hazır pudingi ve hazır pandispanyayı, içine eklediğim birkaç sürprizle enfes bir pastaya çevirdim.

Tarçınlı elma marmeladı ile çok sevdiğim pastane bezelerini evde yapıp biraraya getirdim. Üzerine şanti, arasına pastacı kreması yapmayı aklımdan geçirmedim değil, ama böylesi hiç de fena olmadı.



PATLICANLI KİŞ



Bu tarife bayılıyorum, tam buğday unu kullandığım için kıvamı, rengi çok cazip oluyor. Ben genellikle iç malzemesini mantarlı yapıyorum ama ıspanaklı da olabilir. Bugünkü tarifim köz patlıcanlı.

Çoğunlukla bizim kiş algımız; kurabiyemsi, kıyır kıyır olabilecek bir hamur parçasının üstüne beşamel sos bazlı bir harç ve peynirle fırınlanması şeklinde. Ancak Polonyalılar'ın yaptığı biraz börek-kiş karışımı bir şey oluyor.

Deneyin seveceksiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



KÖZ PATLICANLI KİŞ



MALZEMELER:

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı yağsız süt

250 gr. tam buğday unu

100 gr. un

1 paket kabartma tozu



İÇ MALZEMESI:

Bir kavanoz köz patlıcan

100 gr. rendelenmiş kaşar peyniri



YAPILIŞI: Hamur için; yumurta, zeytinyağı, yoğurt ve sütü karıştırıyoruz. Unları ve kabartma tozunu ekleyip yoğuruyoruz. Hamuru ikiye ayırıyoruz. Tezgaha az miktarda un serpip birinci hamuru açıyoruz ve yuvarlak bir tepsiye seriyoruz. Üzerine iç malzemeyi koyuyoruz. Ikinci hamuru açıp seritler halinde kesiyoruz ve kafes olacak şekilde şeritleri diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



NOT: Polonyada'ki orijinal tarifinde, ikinci hamur, iç malzemenin üzerine kapatılıyor.



ELMALI BEZELİ PASTA



MALZEMELER:

1 adet hazır pandispanya

3 adet yeşil elma

1 su bardağı toz şeker

1 adet vanilyalı puding ve arkasında yazan ölçü miktarı süt

1 çay kaşığı tarçın

Keki ıslatmak için 1 çay bardağı süt



BEZE IÇIN:

2 yumurta akı

2 çay bardağı pudra şekeri

Bir çimdik tuz



YAPILIŞI: Elmaları rendeleyip şekerle pişiriyoruz, tarçını ekliyoruz. Bezeler için; yumurta akını ve pudra şekerini çırpıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıkıyoruz, 120 derecelik fırında pişiriyoruz. Pandispanyayı sütle ıslatıyoruz, elmalı karışımı sürüp diğer pandispanya katını üstüne kapatıyoruz. Vanilyalı pudingi pişirip üzerine döküyoruz. Üzerini bezelerle süslüyoruz.