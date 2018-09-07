Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kök sebzelerden herhalde en sevdiğim olan şalgam var. Adanalı bir arkadaşım var; her memlekete gittiğinde kendisinden özel olarak şalgam suyu istiyorum, o da sağ olsun bidonlar halinde getiriyor. Bize iki gün dayanmıyor, o kadar çok seviyoruz! Benim favorim acılı ve taneli olanı. En sonunda kendim denemek istedim şu enfes şalgam suyunu... Size tarifini veriyorum. Mevsiminde malzemelerini yakalayıp yapın çok beğeceksiniz.



ŞALGAMIN FAYDASI



Kış aylarında tüketimi artan şalgam, çoğunlukla balık yemeklerinin yanında tercih ediliyor.

Bol miktarda A vitamini, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum içerir.

İçerdiği omega 6 yağları ve diyet lifleri açısından, zayıflamak için de uygun bir sebzedir.

Şalgam, bağışıklık ve sindirim sisteminizi korur.



EV YAPIMI ŞALGAM SUYU



1 büyük boy şalgam

1 büyük boy pancar

1 kg. siyah havuç

1.5 tatlı kaşığı limon tuzu

2 yemek kaşığı tuz

Yarım ekmek

Temiz tülbent bez

10 lt.'lik kavanoz



YAPILIŞI: Şalgam, pancar ve havuçların dış kabuğu soyuyoruz. Şalgam ve pancarı dilimliyoruz. Havuçları dörde bölüyoruz. Yarım ekmeği tülbent bezin içine koyup düğümlüyoruz. Tuz hariç tüm malzemeyi bidona dolduruyoruz. Tuzu bidonun alacağı miktar su ile eritip bidona aktarıyoruz. Ağzını sıkıca kapatıyoruz. 15 gün boyunca bidonun kapağını kesinlikle açmıyoruz. 15 günün sonunda açıp içinde ekmek olan tülbenti çıkarmak gerekiyor, zira daha fazla mayalanmasını istemiyoruz. Soğuk bir yerde muhafaza ederek, istediğimiz şekilde tüketiyoruz.



ŞALGAMLI KISIR



1.5 su bardağı şalgam suyu

1 su bardağı kısırlık bulgur

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 adet salatalık

1 adet domates

2 adet taze soğan

1 ade t yeşil biber

1 adet kırmızı biber

Dilediğiniz kadar maydanoz ve dereotu



YAPILIŞI: Bulgurları kaynar su ile yıkıyoruz. Şalgam suyunu karıştırma kabına alıyoruz. Bulgurları içine koyup bekliyoruz. Bir müddet sonra görüyoruz ki kabarmışlar. Diğer bütün malzemeyi ince ince doğrayıp karıştırıyoruz. Tuz ilave ederken dikkat ediyoruz, çünkü çok tuzlu olabiliyor.



KAŞIK SALATASI



1 adet havuç

1 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

1 adet domates

2 adet salatalık turşusu

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber



SOS İÇİN:

3 yemek kaşığı şalgam suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı



YAPILIŞI: Bütün malzemeyi olabiliğince minik parçalar halinde doğruyoruz. Sos malzemesini karıştırıyoruz. Salatanın üzerine bol miktar da sos döküp buzdolabında bir saat bekletiyoruz. Bu daha sulanmasını, kaşık salatası formuna ulaşmasını sağlıyor. Diğer yandan soğumuş salatanın içindeki sebzeler daha diri ve kütür kütür kalıyor.