Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratiklikte mısır cipsi ile yapılan enfes üç tarife yer veriyorum. Arkadaş toplantılarında, davetlerde, sinema ve derbi gecelerinde atıştırmalık ya da başlangıç olarak sunabilirsiniz.

Takip eden okuyucularım bilirler; bu köşede bazen sizinle İdilika ile 30 dakika sofraları kuruyoruz. Bugün ise 5-10 dakikada hazırlanabilecek tarifler hazırlamak istedim.



TORTILLA ÇORBASI

Bir gurme şef ve üç kızını konu alan 'Tortilla Çorbası' filmine adını veren, Meksika lezzetlerinin neredeyse tüm notalarını barındıran çorbayı pişirdim; nefis oldu.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TACO SALATA



Yarım göbek marul

200 gr. kıyma

1 yemek kaşığı taco baharatı

1 kase Meksika fasulyesi

1 kase haşlanmış mısır

1 kase mısır cipsi

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet domates



SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Zeytinyağı

1 avuç incecik doğranmış dereotu

Tuz, karabiber



YAPILIŞI: Taco baharatı ile birlikte kıymayı kavuruyoruz. Göbek marulu ince ince doğrayıp zeytinyağı ve limon suyu ekliyoruz. Üzerine kavrulmuş kıyma seriyoruz. Diğer tüm malzemeleri ekliyoruz. Domatesin kabuğunu soyup küp küp doğruyoruz. Sos malzemesini çırpıyoruz, daha sonra salatanın üzerine dökerek servis edilir.



TORTİLLA ÇORBASI



2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

6 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 adet domates

200 gr. haşlanmış tavuk

2 yemek kaşığı minik minik kıyılmış taze kişniş

Tuz



SERVİS EDERKEN:

8 adet mısır tortillası ya da taco cipsi

Yarım su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

1 adet avokado

2 adet lime



YAPILIŞI: Soğanları ve sarımsakları incecik kıyıp zeytinyağında soteliyoruz. İçerisine rendelenmiş domates ve tuz ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Domates pişince tavuk suyunu ekliyoruz. Haşlanmış tavukları tiftiyoruz. Tavuk suyu fokurdamaya başladığında da diğer tüm malzemeyi ekliyoruz. Çorbaları kaselere paylaştırıp mısır tortillalarını elimizle parçalayıp çorbanın üzerine serpiyoruz. İstersek dilimlenmiş avokado ile süsleyerek, lime ya da limon dilimleri ile servis ediyoruz.



NACHOS



1 kutu haşlanmış mısır

1 konserve Meksika fasulyesi

1 paket rendelenmiş sarı çedar burger peyniri

1 paket mısır cipsi

1 kase jalapeno biber turşusu



YAPILIŞI: Mısırı ve Meksika fasulyesini yıkayıp suyunu süzüyoruz. Mısır cipsini cam fırın kabına döküyoruz. Jalapenoları ince ince dilimliyoruz. Cipslerin üzerine Meksika fasulyelerini, mısırları ve jalapeno biberleri diziyoruz. Üzerine çedar peynirini rendeliyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırına atıyoruz ve pişiriyoruz.