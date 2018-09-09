Hepinize merhaba. Bugün size nefis bir sofra hazırlıyorum. Aromatik bonfile dilimleri, soya soslu sebze sotenin içinde gizlenmiş zencefil ile sarımsağın kokusu ve ananaslı, kaju fıstıklı çilavın tropik tadı... Ve bütün bunların hazırlığının yalnızca 30 dakikamı almış olması.... Yurt dışından misafiriniz geliyorsa, farklı bir kutlama olacaksa ya da misafirleriniz 'Bize sürpriz bir şeyler hazırla' dediyse; iç malzemelerin çoğunu kendi zevkinize göre değiştirerek çok acele bu sofrayı hazırlayabilirsiniz.

FISTIKLI ÇİLAV NASIL FİKİR?

Çilav, esasen üzerine et konmuş İran pirinci ile pişirilmiş pilava deniliyor olsa da, artık yasemin pirinci ile yaptığımız çoğu pilava çilav diyoruz. Dünya üzerinde tam 700 çeşit pilav pişirme tekniği olduğunu biliyor muydunuz? Çilav, lapa, arborio pirincinden risotto ya da basmati pirincinden pilav gibi birçok farklı pirinç çeşidinin olmasının yanında haşlayarak, kavurarak, buharda ya da suya salma yöntemi kullanılarak yapılan birçok pilav pişirme tekniği de mevcut. Yasemin pirinci ile pişen çilavın içine daha sonradan eklediğim ananas ve kaju fıstığı, yerken ağızda çok esprili bir lezzet bırakıyor.

ALELACELE SOFRALAR

Haldır haldır yemek yapmaya o kadar alıştım ki; çiğköfteden pizzaya, eni konu İtalyan sofrasına, kahvaltı sofralarına kadar her şeyi 30 dakikada hazırlamaya programladım kendimi. Bir hedef belirleyerek ya da özel bir akşam için sevdiklerime, birine özel yemek hazırlamanın hazzı benim için bambaşka. Bugünlük benden bu kadar. 30 dakikadan az sürede hazırlanan sürpriz reçeteleriniz var ise lütfen benimle paylaşın. Bana dileğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

FISTIKLI ÇİLAV



1 su bardağı yasemin pirinci

1 su bardağı ılık su

200 gr. mantar

1 dilim ananas

1 avuç tuzlu kaju fıstığı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı: Pirinçleri ılık suda bekletiyoruz. Nişastalarının çıkmasını sağlıyoruz. Tereyağını ve sıvı yağı eritiyoruz. Pirinçleri yıkayıp suyunu süzdürüp yağın içine alıp kavuruyoruz ve tuz ilave ediyoruz. Bir su bardağı suyu üzerine döküp kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz. Mantarları dilimleyip yüksek ateşte soteliyoruz. Kaju fıstklarını, küp küp doğradığımız ananasları ve mantarları çilav piştikten sonra ilave edip karıştırarak servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Pirinç pilavı ya da yasemin pirincinden pilav yaparken en dikkat ettiğim şey; nişastasını almak için önce suda bekletmek, sonra bol su ile yıkamak ve kağıt havlu arasında kurutmak. Böyle tane tane olmasını sağlıyoruz.

ZENCEFİLLİ SOYA SOSLU SEBZE SOTE



500 gr. brokoli

2 adet kırmızı kapya biber

1 adet dolmalık sarı biber

200 gr. mantar

1 kahve fincanı soya sosu

2 yemek kaşığı susam

1 küçük parça zencefil

2 diş rendelenmiş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Sebzeleri minik minik doğruyoruz ve yüksek ateşte ayrı ayrı teflon tavada soteliyoruz. Hepsini birleştiriyoruz. Vok tavaya zeytinyağını koyuyoruz, rendelenmiş zencefil ve rendelenmiş sarımsağı soteliyoruz. Soya sosunu da ilave edip bütün sebzeleri üzerine alıyoruz. Susamları döküp hepsini karıştırarak servis ediyoruz.

AROMATİK BONFİLE DİLİMLERİ

4 dilim dana bonfile

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı köri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı ince doğranmış biberiye

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Teflon tavayı ya da döküm ızgarayı kızdırıyoruz. Çok sıcakken bonfile dilimlerini atıp arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz Tereyağını bir tavada eritiyoruz, baharatları ekleyip altını kapatıyoruz. Pişen bonfileleri bu sosa bulayarak sebze sote ile beraber servis ediyoruz.