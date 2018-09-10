İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine çok hızlı hazırlanabilecek hem çok pratik, hem de çok sürprizli şekilde lezzetli olan tariflerden oluşan bir mönü hazırladım.

Mutfakta çalışırken hem zamanla yarışmak, hem de aynı anda lezzetli ve güzel sunumlu tabaklar çıkartabilmek gerçekten büyük maharet gibi görünse de, emin olun kısa sürede mutfakta az zamanda çok işler başaran biri olacaksınız. Bir kere size önerdiğim mönülerden birini denerseniz göreceksiniz ki, lezzetli ve farklı yemekler hazırlamak hiç de zor değil.



KURUYAN SEBZELER...

Kurutulmuş patlıcandan hazırladığım pane harcı o kadar farklı ve lezzetli ki ancak deneyerek yorumlamanız lazım. Kurutulmuş patlıcan kadar, kurutulmuş biber ve kurutulmuş kabakları da, galeta unuyla beraber un haline getirip bir kavanozda muhafaza ederek bu son derece sıra dışı pane harcını elinizde her an hazır tutabilirsiniz.

Taze patatesten yapılan parmak patatesi sevmeyen var mıdır aranızda? Sarımsaklı, tatlı, ekşi ve acılı bu sos, kızarmış patateslere o kadar çok yakışıyor ki, bir kilo patates kızartmasını şahsen oturup tek başıma yiyebilirim. Damağımın en yakın dostu, lakin benim en baş kalorili düşmanım olan bu enfes soslu patates kızartmasını, tüm zararına rağmen öneriyorum, çünkü müthiş birşey.

Belki bir tık daha sağlıklı olması için, parmak patatesleri fırınlayıp sonra sıcakken sosla buluşturabilirsiniz.



ACILI TATLI PATATES



3 adet patates

5 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı acı sos

2 yemek kaşığı bal



YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyup parmak şeklinde dilimliyoruz. Kızgın yağda kızartıyoruz. Ayrı bir yerde ince kıyılmış sarımsak ve maydanozun içine acı sosu, balı, limon suyu ile nar ekşisini ilave ediyoruz ve pulbiber ekliyoruz. Sosu patateslerin yanında servis ediyoruz.



KARADUTLU MUHALLEBİ



2 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı dolusu un

1.5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı toz kremşanti

50 gr. margarin

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya



ÜZERİ İÇİN:

1 kase karadut püresi

2.5 çay bardağı toz şeker

5 çay bardağı su

2 yemek kaşığı nişasta



YAPILIŞI: Muhallebi malzemelerini bir araya getirip henüz ocağın altını açmadan iyice çırpıyoruz. Ardından orta ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Karadutlu sos için; tüm malzemeyi karıştırıp pişiriyoruz. Buzdolabında soğutuyoruz. Muhallebiyi, cam bir kaba döküp üzerine karadutlu sosu gezdirerek servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Muhallebiyi soğuttuktan sonra sosu ilave ederseniz, sos ile muhallebi birbirine karışmamış olur.



SEBZE PANELİ TAVUK



1 avuç kurutulmuş patlıcan

3 dilim tavuk göğüs fileto

Yarım su bardağı galeta unu

Kızartmak için ayçiçek yağı



YAPILIŞI: Kurutulmuş patlıcan ve galeta ununu çok az yağ ilavesi ile rondodan çekiyoruz. Tavukları hazırladığımız pane harcına buluyoruz ve buzlukta dinlendiriyoruz. Ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Tavukları arkalı önlü pişiriyoruz.