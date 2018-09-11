Sevgili okuyucular, bugün sizler için son zamanların en popüler konusu olan detoks beslenmeyi araştırdım. Öncelikle, detoksun vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmak olduğunu söyleyebilirim.

Benim en sevdiğim detoks etkisi olan besinlerin başında zencefil geliyor. Zencefil birçok faydalı bileşeni bünyesinde barındırma konusunda oldukça zengin. Kültürümüzde kabulü her ne kadar son senelerde olmuş olsa da bence zencefilin o keskin, hafif acıtan ama nev-i şahsına münhasır tadını çoğumuz seviyoruz.

Doğru beslenme konusunda bilinçli davranan bir birey olarak elbette bende zaman zaman detoks günleri ya da detoks öğünleri uyguluyorum. Bazen çorbanın içine koyduğum sebzelerin detoks etkisine inanırken, bazen salatama aynı malzemeleri eklemeye çalışıyorum.

Bazen çiğ olarak tüketiyorum ve sebzelerin suyunu sıkıp içerek zararlı toksinlerden kurtulmaya çalışıyorum.

Hiçbir şey yapamadıysam, en basit detoks formülümü uyguluyorum, 1 su bardağı suyun içine bir dilim zencefil, 1 çubuk tarçın, 1 dilim limon, 1 dilim yeşil elma, 1 çay kaşığı karbonat ve sirke ekliyorum.

Bu suyu aç karnına içiyorum.



DETOKS KİMLER İÇİN GEREKLİ?

Herkesin belirli aralıklarla vücudunu dinlendirmeye ve vücudunu temizlemeye, kendi yaşam tarzına ve ihtiyaçlarına göre değişik miktarlarda ve şekillerde detoksa ihtiyacı var.

Detoksa İhtiyacımız olduğunu nasıl anlıyoruz? Baş ağrısı, gribal durumlar, yorgunluk, sinirlilik, uyku hali gibi durumlarda detoksa daha çok ihtiyaç duyduğumuzu gözlemledim.



SEBZELİ DETOKS SALATASI



2 adet pancar

1 yeşil biber

1 kırmızı biber

1 parça taze zencefil

1 minik ağaç brokoli

Çeyrek mor lahana

1 adet domates ve salatalık



SOSU İÇİN:

1 limonun suyu

Zeytinyağı, tuz.



YAPILIŞI: Pancarı rendeleyip diğer malzemeleri minik minik doğruyoruz. Sos malzemesini çırpıp salatanın üstüne döküyor ve afiyetler yiyoruz.



PÜF NOKTASI

Zencefilin boğazınızı yakan keskin tadından rahatsız olmazsanız salata sosunun için çay kaşığının ucu kadar zencefil tozu ve zerdeçal tozu ekleyerek detoks etkisini artırabilirsiniz.



ZENCEFİLLİ DETOKS İÇECEĞİ



1 avuç ıspanak

2 salatalık

1 parça zencefil

1 limon

1/2 yeşil elma



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi kabuklarıyla beraber katı meyve sıkacağından sıkıyoruz. Taze taze içiyoruz.



ZERDEÇALLI DETOKS ÇORBA



1 kg. ıspanak

1 avuç brokoli

1 adet kabak

1 adet kereviz

2 adet pırasa

3 adet yeşil biber

Tuz

Zerdeçal

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi bir tencereye koyup üzerine su döküyoruz. Sebzeler haşlanınca Hindistan cevizi sütü ekleyip blendardan çekiyoruz.