Herkese merhaba.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Adana'ya konuk oluyoruz.

Hilton İstanbul Bosphorus'un 'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi ilk meyvelerini vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde, Adanalı hanımların kendi ürünlerini üretebilecekleri Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi atölyesinin temel atma töreni için Salmanbeyli köyündeydim. Adana'nın meşhur kebaplarının gölgesinde kalmayacak nefislikte lezzetler ile tanıştım.

Bugünlük benden bu kadar. Tüm kınalı ellerden öperim.



ADANA USULÜ KURU PATLICAN DOLMASI

YAPILIŞI: Öncelikle kuru patlıcanları kaynar suda hafif yumuşayana kadar haşlıyoruz. Daha sonra iyice yıkayıp suyunu süzüyoruz. İç harcı için; soğanları, maydanozu ve dereotunu doğrayıp hazır ediyoruz. Pirinçleri yıkayıp suyunu süzüyoruz. Bir kapta pirinç, soğan ve iç harcı için gereken diğer malzemeleri karıştırıyoruz. (İyice kavurmaya gerek yok; ben böyle yapıyorum, daha güzel oluyor.) Patlıcanların içlerini çok olmayacak şekilde doldurup tencereye diziyoruz. Sosu için; küçük bir tencereye yağı koyuyoruz, ezilmiş sarımsağı ve diğer malzemeleri ekliyoruz. İki-üç dakika kadar kavurup suyunu ilave edip karıştırıyoruz ve dolmaların üzerine gezdiriyoruz. Dolmaların pişmesi için üzerini geçmeyecek kadar su ekleyip orta ateşte pişiriyoruz.



14-15 adet kuru patlıcan



İÇ HARCI İÇİN:



1.5 su bardağı pirinç

3 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı sumak

2 çorba kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı ince limon tuzu

1 çorba kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım demet dereotu

Bir tutam maydanoz



SOSU IÇIN:



Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 baş sarımsak

2 çorba kaşığı kuru nane

1 çorba kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı ince limon tuzu

1 çorba kaşığı sumak

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı salça



ADANA USULÜ SARIMSAKLI KÖFTE



2.5 su bardağı bulgur

1 su bardağı irmik

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı un



SOS IÇIN:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet büyük boy domates

Limon tuzu

Tuz

Pul biber

Maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ



YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir kaba koyuyoruz, üzerini geçmeyecek kadar soğuk su koyup çekmesini bekliyoruz. Salçayı, tuzu ve pul biberi ekleyip yoğuruyoruz.Kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Küçük toplar halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. (Çok pişirmemeye dikkat edin.) Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu, pul biber, tuz, salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz.