Herkese merhaba.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi tereyağı ve vanilya kokan çay saati tariflerine yer veriyorum. 'Nedir vanilyayı bu kadar güzel yapan?' derseniz...

İsmi Latince kökenli Vanilla planifolia'dan gelen vanilya, tropikal ülkelerin bir ürünü olup hoş kokusu ve faydaları ile sıkça adından söz ettirir. İştah açıcı olmasının yanında vanilyanın afrodizyak etkisi, yetiştiği bölgelerde kıymetli bir bitki olmasına neden olmuştur.

Birden çok kullanım şekli ve güzel kokusu nedeniyle vanilya birçok yerde karşımıza çıkar.

Madagaskar ve Meksika gibi ülkeler vanilyanın anavatanıdır.

Tatlıları süslemek ve kozmetik alanda vanilyadan yararlanmak için vanilyanın henüz yeşil halinde iken toplanması ve haşlandıktan sonra kurutulması gerekir. İşte kurutulmuş olan vanilya meyveleri birçok alanda kullanılan vanilyanın hammaddesi gibidir.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TEREYAĞLI VANİLYALI KURABİYE



YAPILIŞI: Un, nişasta ve tuzu iki defa eleyip kenarda bekletin. Tereyağını mikserle, krem gibi olana kadar karıştırın, ardından şekeri ve vanilya tohumlarını veya vanilyayı ilave edip yeniden karıştırın. Son olarak unlu karışımı ekleyip spatula ile iyice karıştırın. Hamuru elinizle toparlayıp streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru ikiye bölüp 2 santim çapında silindir yapıp verev kesin. Pişirme kağıdı serili tepsiye sıralayıp tepsi ile birlikte, buzdolabında en az 30 dakika hamurun sertleşmesi için dinlendirin. 160 derece ısıtılmış fırında, ortalama 15 dakikada pişen kurabiyeleri fırından alıp tepside soğutun. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.



MALZEMELER



250 gr. oda ısısında yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

40 gr. buğday nişastası (1/3 bardak)

2.5 su bardağı un

1 adet çubuk vanilya yoksa 2 tatlı kaşığı vanilya

1 fiske tuz



TEREYAĞLI VANİLYALI PUDİNG



MALZEMELER



1 litre süt

2 yemek kaşıgı un

2 yemek kaşıgı mısır nişastası

1 su bardagı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım paket tereyağı



YAPILIŞI: Sütü tencereye döküp şekerle beraber kaynatın ve toz şeker kullanıyorsanız sık sık karıştırarak erimesini sağlayın. Diğer taraftan ayrı bir kapta mısır nişastasını ve unu incelterek sütün içine yavaş yavaş dökün. Bunları yaparken bir yandan da kıvamını kontrol edin. Margarini de ekleyerek koyu bir kıvama varıncaya kadar karıştırın. Hazır olan pudingi istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Not: Yarım margarini isteğe bağlı koyabilirsiniz. Ben ağır olmaması açısından çeyrek kullanıyorum. Pudra şekeri bu tatlının olmazsa olmazı. Mümkünse toz şeker kullanmayalım yoksa yerken ağızda pütür pütür taneleri gelir. Toz şekerimizi önceden rondo gibi bir şeyle çekersek daha kolay olacaktır.



TEREYAĞLI VANİLYALI KEK



MALZEMELER



3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağından biraz eksik eritilmiş tereyağı

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

3 su bardağı un



YAPILIŞI: Bir kapta yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin. Kek kalıbını yağlayıp üzerine hafifçe un serpin. Hamuru kek kalıbına dökerek 160 derecelik fırında kürdan kontrolü yaparak pişirin.