Herkese merhaba. Bugün evde kendi sirkemizi kendimiz yapıyoruz. Öncelikle doğal sirke mayası nedir onu anlatmak gerekiyor. Evde doğal yöntemlerle sirke yaptığımız zaman sirkenin üzerinde jelimsi çok ince bir tabaka oluşur, işte bu tabaka sirke anası yani doğal sirke mayasıdır. Sirke anası ilk başta çok ince olur, daha sonra kalınlaşarak hem bir tabaka şeklini alır, hem de bulunduğu kabın şeklini alır.

Evde yaptığımız sirke, yaklaşık iki ay sonra tüketime hazır hale gelir. Fakat bir ay sonra sirkeyi süzer, altı ay sonra tüketmeye başlarsanız sirkeniz daha kaliteli hale gelir. Sirke anası ile yapılan sirkede bu süreç hızlanır.



ELMA MI, ÜZÜM MÜ?

Elma sirkesi; salatalara lezzet katmasının yanı sıra bakteri üremesini önler, cilt ve vücut bakımında asit dengesini düzenler ve zayıflamaya yardımcı olur.

Üzüm sirkesinin ise yeri bazı damaklar için bambaşkadır. Ben şahsen turşu kurarken üzüm sirkesi tercih ediyorum; üzümün aroması turşuya muazzam bir lezzet katıyor.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



EV YAPIMI ÜZÜM SİRKESİ MALZEMELER

1 kilo üzüm

3 litre su

1 yemek kaşığı iri bulgur

1 yemek kaşığı nohut

1 dilim ekmek içi

1 yemek kaşığı tuz

YAPILIŞI: Üzümler yıkanır ve süzülür, plastik bir kaba doldurulur. Üzerine tüm malzeme eklenir. Kabın ağzı tülbent gibi hava geçiren bir şey ile kapatılır ve serin bir yerde 20 gün kadar bekletilir. Sonra üzümlerin posası çıkana kadar sıkılıp süzülür. Biraz su ile karıştırılır. Ardından cam şişe veya kavanozlara dökülür. Bu şekilde iki-üç ay bekletilir. Sirke ne kadar eskirse o kadar güzel olur.



EV YAPIMI ELMA SİRKESİ MALZEMELER

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek

YAPILIŞI: Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir. Çekirdekli kısımlar çıkarılır. Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir. Üzerine içme suyu doldurulur. Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir. Bir çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır. Kavanozun üzeri tülbentle kapatılıp bağlanarak sabitlenir. Mayalanma için karışımın hava alması gerekir. 30–45 gün beklemeye bırakılır. Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur. Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır. Posayı ayırdıktan sonra sirkeye bir çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır.

Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır. Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur. Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku, sirkenin hazır olduğunu gösterir.