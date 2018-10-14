Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > İdil Çimrin > Evde turta yapıyoruz!
İDİL ÇİMRİN
14 Ekim 2018, Pazar İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Evde turta yapıyoruz!

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, üç adet tarifim var. Öncelikle lezzetli turtalar için, hamuru hazırlayınca buzdolabında iki saat bekletin. Tart kalıbına yerleştirdikten sonra da buzdolabında 30-45 dakika dinlendirin. Hamuru açarken çok az un kullanın. Kalıba koymadan önce üzerindeki fazla unu fırçayla temizleyin. Fazla un, piştikten sonra hamurunuzu sert yapar. Pişme sırasında çekmemesi için, yanlara gelen hamurun rahatça yerleşmesini sağlayın, çekiştirmeyin. Nazikçe kalıbın kenarlarına hamuru bastırarak yerleştirin. Hamuru merdane ile açmak istemezseniz, hamurdan parçalar kopararak kalıbın içine el yardımı ile yerleştirebilirsiniz. Hamur, her yerde eşit kalınlıkta olmalı. Bu aşamada içindeki yağın erimemesi için ellerinizi sık sık buzlu suya batırıp soğutun. Sonrasında aynı işlemleri tekrarlayın. Tart hamurunu önce yağlı kağıda sarıp ardından streç filmle sıkıca sardıktan sonra derin dondurucuda üç ay saklayabilirsiniz.

ÇİKOLATALI TURTA

MALZEMELER

1 su bardağı badem
1 paket küçük parçalara bölünmüş bitter çikolata
su bardağı kuru hurma
3 adet yumurta akı
1 çay bardağı toz şeker
Yarım su bardağı çırpılmış krema
2 tatlı kaşığı toz şeker
30 gr. bitter çikolata

YAPILIŞI:
İlk önce fırını 180 derecede ısıtıyoruz. Kek kalıbını yağlıyoruz ve yağlı kağıt koyuyoruz. Üzerine bademleri ve çikolataları iyice parçalıyoruz. Bir kapta yumurta akını çırpıyoruz. Şekerini yavaşça ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Badem ve çikolatalı karışıma koyup karıştırıyoruz. Daha sonra hurmaları ekliyoruz. Hazırladığımız karışımı kalıba döküyoruz. Fırında 30 dakika pişiriyoruz. Kremasını hazırlamak için, kremayı ve ekstra şekeri köpürtüyoruz. Düzgün bir şekilde kekin üzerine sürüyoruz.

BÖĞÜRTLENLİ TURTA

MALZEMELER

300 gr. margarin
3 su bardağı un
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı çekilmiş fındık
1 adet yumurta
1/2 tatlı kaşığı tarçın
1/2 tatlı kaşığı karanfil
4 çorba kaşığı böğürtlen

YAPILIŞI:
Margarini, yumurtayı ve şekeri elimizle iyice karıştırıyoruz. Un, fındık, tarçın ve karanfil tozunu ekliyoruz. Yavaş yavaş margarin ekleyip yoğuruyoruz. Hamurun 3/4'ünü kalıba yayıyoruz. Altına yağlı kağıt yayabilirsiniz. Üstüne reçeli sürüyoruz. Kalan hamurla şeritler yaparak turtanın üstünü süslüyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişiriyoruz.

TURTA

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:
2 adet yumurta
250 gr. margarin
Yarım çay bardağı süt
8 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Un

İÇİ İÇİN:
4 adet kırmızı elma
5 yemek kaşığı şeker
2 çay kaşığı tarçın
İsteğe bağlı çekilmiş ceviz

ÜZERİ İÇİN:
Yumurta sarısı

SERVİS İÇİN:
Pudra şekeri

YAPILIŞI:
Hamuru yoğuracağımız kaba erittiğimiz margarin, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı koyup bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırıyoruz. Daha sonra aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlıyoruz. Elmaları rendeliyoruz. Bir tencereye alıp şekeri ekliyoruz. Elmalar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra ocaktan alıp tarçını ekleyip karıştırıyoruz. Turtayı pişireceğimiz kabı hafif sıvı yağ ile yağlıyoruz. Hamurun bir kısmını üst şeritleri için ayırıyoruz. Hamuru kabımıza yayıyoruz. Elma harcını hamurun üzerine yayıyoruz. Üstüne şeritleri koyup yumurta sarısı sürüyoruz. Elmalı turtayı 180 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Turta piştikten sonra üstüne pudra şekeri serpiyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN