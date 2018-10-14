Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, üç adet turta tarifim var. Öncelikle lezzetli turtalar için, hamuru hazırlayınca buzdolabında iki saat bekletin. Tart kalıbına yerleştirdikten sonra da buzdolabında 30-45 dakika dinlendirin. Hamuru açarken çok az un kullanın. Kalıba koymadan önce üzerindeki fazla unu fırçayla temizleyin. Fazla un, piştikten sonra hamurunuzu sert yapar. Pişme sırasında çekmemesi için, yanlara gelen hamurun rahatça yerleşmesini sağlayın, çekiştirmeyin. Nazikçe kalıbın kenarlarına hamuru bastırarak yerleştirin. Hamuru merdane ile açmak istemezseniz, hamurdan parçalar kopararak kalıbın içine el yardımı ile yerleştirebilirsiniz. Hamur, her yerde eşit kalınlıkta olmalı. Bu aşamada içindeki yağın erimemesi için ellerinizi sık sık buzlu suya batırıp soğutun. Sonrasında aynı işlemleri tekrarlayın. Tart hamurunu önce yağlı kağıda sarıp ardından streç filmle sıkıca sardıktan sonra derin dondurucuda üç ay saklayabilirsiniz.



ÇİKOLATALI TURTA



MALZEMELER



1 su bardağı badem

1 paket küçük parçalara bölünmüş bitter çikolata

Yarım su bardağı kuru hurma

3 adet yumurta akı

1 çay bardağı toz şeker

Yarım su bardağı çırpılmış krema

2 tatlı kaşığı toz şeker

30 gr. bitter çikolata



YAPILIŞI:

İlk önce fırını 180 derecede ısıtıyoruz. Kek kalıbını yağlıyoruz ve yağlı kağıt koyuyoruz. Üzerine bademleri ve çikolataları iyice parçalıyoruz. Bir kapta yumurta akını çırpıyoruz. Şekerini yavaşça ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Badem ve çikolatalı karışıma koyup karıştırıyoruz. Daha sonra hurmaları ekliyoruz. Hazırladığımız karışımı kalıba döküyoruz. Fırında 30 dakika pişiriyoruz. Kremasını hazırlamak için, kremayı ve ekstra şekeri köpürtüyoruz. Düzgün bir şekilde kekin üzerine sürüyoruz.



BÖĞÜRTLENLİ TURTA



MALZEMELER



300 gr. margarin

3 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı çekilmiş fındık

1 adet yumurta

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatlı kaşığı karanfil

4 çorba kaşığı böğürtlen



YAPILIŞI:

Margarini, yumurtayı ve şekeri elimizle iyice karıştırıyoruz. Un, fındık, tarçın ve karanfil tozunu ekliyoruz. Yavaş yavaş margarin ekleyip yoğuruyoruz. Hamurun 3/4'ünü kalıba yayıyoruz. Altına yağlı kağıt yayabilirsiniz. Üstüne reçeli sürüyoruz. Kalan hamurla şeritler yaparak turtanın üstünü süslüyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişiriyoruz.



ELMALI TURTA



MALZEMELER



HAMUR İÇİN:

2 adet yumurta

250 gr. margarin

Yarım çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Un



İÇİ İÇİN:

4 adet kırmızı elma

5 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı çekilmiş ceviz



ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı



SERVİS İÇİN:

Pudra şekeri



YAPILIŞI:

Hamuru yoğuracağımız kaba erittiğimiz margarin, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı koyup bir kaşık yardımıyla hafifçe karıştırıyoruz. Daha sonra aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlıyoruz. Elmaları rendeliyoruz. Bir tencereye alıp şekeri ekliyoruz. Elmalar suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra ocaktan alıp tarçını ekleyip karıştırıyoruz. Turtayı pişireceğimiz kabı hafif sıvı yağ ile yağlıyoruz. Hamurun bir kısmını üst şeritleri için ayırıyoruz. Hamuru kabımıza yayıyoruz. Elma harcını hamurun üzerine yayıyoruz. Üstüne şeritleri koyup yumurta sarısı sürüyoruz. Elmalı turtayı 180 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Turta piştikten sonra üstüne pudra şekeri serpiyoruz.