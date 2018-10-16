Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda; seveni de, sevmeyeni de bol olan karnabahara yer verdim. Çorbasından salatasına, kıymalı yemeğine ve lalangasına kadar birçok yemek alternatifi sunan, her derde deva bu şirin sebze ile bakın neler yaptım...



SEBZELERDEN KÖFTE

Sebze köfteleri ve sebzelerden mücver yapma işi, sebze yemeyen çocuklar için harika bir hile. Karnabahar, köfte olmak için harika bir dokuya, lezzete ve kıvama sahip ve sadece yemeğini pişirerek sunmaya uğraşmak aslında çok makul bir fikir değil. Zira su ile pişmiş karnabaharın yaydığı kokuyu sevmeyen birçok kişi vardır ve meraklısı harici herhangi birine karnabahar yemeği sunmak çok da iyi bir fikir değildir. Size bugün verdiğim karnabaharlı köfte tarifini mutfak defterinize not etmenizi tavsiye ederim, çünkü brokoliden pırasaya birçok sebze ile yapmak mümkün. Böylece son derece uygun bir aperatif ya da yanında yoğurtlu bir dip sos ile kokteyllerde servis edilebilecek lezzetli bir ara sıcak olabilir.

Bugünlük bu kadar, bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



KARNABAHAR TOPLARI



MALZEMELER

1 adet küçük boy karnabahar

1 adet yumurta

1 adet taze soğan

Yarım su bardağı kepekli bayat ekmek içi

Kimyon, tuz, karabiber

İÇİ İÇİN:

1 avuç kaşar peyniri

BULAMAK İÇİN:

1 kase galeta unu



KARNABAHAR KÖPOĞLU



MALZEMELER

1 küçük boy karnabahar

1 kase yoğurt

3 diş rendelenmiş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

SOSU İÇİN:

3 adet büyük boy domates

3 diş sarımsak

2 adet kesme şeker

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI: Karnabaharı haşlayıp çatalla eziyoruz. Yoğurt, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu iyice çırpıyoruz ve ezilmiş karnabaharla karıştırıyoruz. Sos için; domatesleri rendeleyip diğer malzemelerle birlikte pişiriyoruz. Servis tabağına yoğurtlu karnabaharı koyuyoruz ve üzerine sosu gezdiriyoruz.



KARNABAHARLI TORTİLLA



MALZEMELER

Kepekli tortilla (kişi sayısına göre)

1 avuç rende kaşar peyniri

1 adet haşlanıp dilimlenmiş havuç

1 adet dilimlenmiş kırmızı köz biber

1 küçük boy haşlanmış karnabahar

SOS İÇİN:

Yarım kutu hazır domates püresi

1 tatlı kaşığı toz fesleğen

2 diş rendelenmiş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Sos malzemesini bir taşım pişiriyoruz. Tortillaların üzerine sosu sürüyoruz. Üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz. Diğer malzemeleri minik minik yerleştiriyoruz. Fırın tepsisine alıp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerindeki kaşar peyniri eriyene kadar pişiriyoruz. Dilimleyerek servis ediyoruz.